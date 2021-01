Anthony Mackie sera très heureux si Chris Evans revient en tant que Captain America

Anthony Mackie a pesé sur le retour possible de Chris Evans dans l’univers cinématographique Marvel. Les fans de MCU ont été stupéfaits d’apprendre qu’Evans était en pourparlers pour revenir en tant que Steve Rogers, bien que l’acteur affirme qu’il n’a aucune idée de ce dont quelqu’un parle. Evans, avec le reste de l’équipe de Marvel Studios, est assez doué pour éviter les questions lorsqu’il s’agit de garder des secrets secrets, donc beaucoup de fans pensent que l’acteur joue juste timidement à propos de son retour de Captain America.

Dans une nouvelle interview, Anthony Mackie a été spécifiquement interrogé sur le retour de Chris Evans au MCU. « Tu sais, j’ai entendu ça. Comme, j’ai vu ça, et regarde, Chris est mon garçon, donc s’ils remettent le groupe ensemble, je serai très heureux avec ça. » Tout comme Evans, Mackie semble esquiver la question. Cependant, il n’a vraiment aucun moyen de sortir et de confirmer la nouvelle, car le patron de Marvel Studios, Kevin Feige, l’appellerait probablement pour une réunion sur la protection des secrets de l’entreprise.

Lorsque vous regardez où dans le MCU Chris Evans pourrait éventuellement l’adapter, Le faucon et le soldat de l’hiver est le premier endroit auquel la plupart des fans ont pensé. La prochaine série Disney + met en vedette Anthony Mackie et Sebastian Stan en tant que Falcon et Winter Soldier, respectivement. Beaucoup de gens espèrent voir Falcon devenir officiellement Captain America après que Steve Rogers lui ait transmis le bouclier emblématique à la fin de Avengers: Fin de partie. Interrogé à ce sujet récemment, Mackie a déclaré: « il [Rogers] m’a demandé si je prendrais le bouclier, mais à aucun moment, je n’ai accepté ou dit que je serais Captain America. Donc, la série suit la ligne de qui va prendre le bouclier et qui sera Captain America si Steve ne revient pas. «

Le matériel promotionnel pour Le faucon et le soldat de l’hiver a jeté une clé de singe possible dans Sam Wilson prenant le surnom de Captain America. Wyatt Russell fait ses débuts au MCU dans la série à venir en tant que John Walker, alias l’agent américain, qui dans les années 1980, était brièvement Capitaine Amérique. Chris Evans devra-t-il intervenir pour un camée pour passer correctement le flambeau?

Anthony Mackie fait actuellement la promotion de son dernier film Netflix, En dehors du fil. Dans le film, il y a quelques parallèles avec le personnage de Captain America. Mackie incarne le capitaine Leo, qui est un androïde, et le premier super-soldat américain du genre. Leo est, pour la plupart, indestructible et est un outil du gouvernement américain. C’est assez proche de Captain America, bien qu’il existe d’assez grandes différences, que les téléspectateurs potentiels peuvent maintenant vérifier sur Netflix. Vous pouvez consulter le podcast Happy Sad Confused pour le reste de l’interview avec Anthony Mackie.

Sujets: Captain America