Anthony Mackie jouera dans la série inspirée de « Twisted Metal »

Sony Pictures Television en collaboration avec PlayStation Productions prépare une nouvelle série télévisée inspirée de « Twisted Metal », une franchise de jeux vidéo jusqu’à aujourd’hui oubliée faute de nouveautés sur consoles.

Après l’annonce de cette adaptation télévisée, aucun autre détail sur les avancées de cette production n’avait été dévoilé, jusqu’à présent. Il a été confirmé qu’Anthony Mackie, qui sera le prochain Captain America dans le MCU, a été choisi pour incarner John Doe, le protagoniste de cette nouvelle histoire.

Le nouveau rapport Deadline suggère que les dirigeants derrière cette nouvelle adaptation de « Twisted Metal » ont de grandes attentes du projet. « Nous sommes ravis d’avoir Anthony Mackie à bord. Sa capacité à mélanger comédie, action et drame est parfaite pour le monde tordu que nous créons », a déclaré Asad Qizilbash, président de PlayStation Productions.

Jusqu’à présent, on sait que John Doe est décrit comme « un homme sage qui parle aussi vite qu’il conduit » qui n’a aucun souvenir de son passé qui reçoit « l’opportunité de sa vie » de créer un avenir meilleur, acceptant la commission de livrer un mystérieux colis dans une friche post-apocalyptique, se livrant à de féroces combats de véhicules.

Pour l’instant, il n’y a pas plus de détails sur sa date de sortie estimée ou la date de sortie possible de cette nouvelle production. « Twisted Metal » fait partie d’un plan ambitieux de PlayStation Productions et Sony Pictures pour apporter au petit et au grand écran une dizaine d’IP originales de la franchise, augmentant ainsi le nombre de joueurs potentiels sur leurs consoles.