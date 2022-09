Anthony Mackie fait l’éloge de l’approche différente de She-Hulk envers le MCU

L’univers cinématographique Marvel a récemment lancé des projets inattendus, et l’un des plus controversés à ce jour a été She-Hulk : avocate. Prenant la forme d’une série comique directe, de nombreux fans de Marvel ne sont pas tout à fait montés à bord du train, même avec la série offrant de nombreux œufs de Pâques, des taquineries MCU et beaucoup de rires… oh, et un grosse portion de Wong, ce qui est toujours une bonne chose. Un fan de ce style différent de spectacle MCU est Anthony Mackie, qui a déjà fait la une de sa propre série Disney + avec Le faucon et le soldat de l’hiver.





She-Hulk : avocate a été un ajout amusant au MCU, et selon les récents commentaires de l’un des réalisateurs de l’émission, les derniers épisodes ne se dérouleront pas comme prévu. Bien sûr, nous savons déjà que Daredevil fera ses débuts dans les prochains épisodes, et nous pouvons également espérer un peu plus de Wong alors que la série tire à sa fin. En ce qui concerne les différences entre la série et ses prédécesseurs, Anthony Mackie pense que c’est formidable que les scénaristes de Marvel aient pu créer quelque chose qui ne suit pas un format défini. Il a dit IMDb:

FILM VIDÉO DU JOUR

« She-Hulk était super, étant la dernière série à sortir sur Disney+. Vous savez, c’était juste différent de leur norme. Vous pourriez voir Marvel donner aux écrivains la possibilité de déployer leurs ailes et de regarder l’univers Marvel d’une manière différente.





Elle-Hulk Jokey, un ton plus léger n’a pas été apprécié par tout le monde

Studios Marvel

Bien que le MCU soit connu pour ses grands décors à succès et son récit étroitement lié, She-Hulk : avocate a pour la plupart abandonné le modèle éprouvé au profit de quelque chose de complètement différent de tout ce qui a été vu auparavant dans le MCU. Cela a inclus le personnage principal Jennifer Walters brisant le quatrième mur pour parler directement au public et de nombreux moments idiots et jetables, ce qui est à peu près exactement à quoi ressemblent les bandes dessinées She-Hulk. Pour cette raison, la série est en fait une représentation parfaite de son matériel source, et ceux qui connaissent les premières bandes dessinées de She-Hulk l’ont souvent déclaré dans des discussions en ligne sur la série.

Cependant, Elle-Hulk La réalisatrice Anu Valia, qui a travaillé sur les épisodes 5 à 7 de la série, a récemment laissé entendre qu’il y avait beaucoup de surprises à venir dans la dernière partie de la saison. Que cela signifie que les choses prendront une direction plus bourrée d’action comme la finale de WandaVision est encore à voir, mais Valia a précédemment déclaré:

« Ouais, je suis juste excité. Je pense que le reste de la saison est si amusant et différent, et idéalement pas ce à quoi vous vous attendez. Et donc j’espère que les gens seront surpris et un peu comme, ‘Oh, ils’ Je m’amuse un peu avec ça. Alors continuez à le regarder. Je pense vraiment que ce sera amusant. J’espère que les gens l’aimeront.

She-Hulk : avocate vient de sortir son sixième épisode sur Disney+, avec tous les épisodes précédents également disponibles sur la plateforme.