Anthony Mackie a quelques idées sur une suite de Real Steel

Tout le monde se souvient de l’apparition de Hugh Jackman dans Du vrai acier en 2011 et n’a pas vraiment mis le feu au box-office, mais comme tant de films qui n’étaient pas exactement des blockbusters au moment de la sortie, Du vrai acier a trouvé un nouveau public sur Netflix pendant la pandémie, de nombreuses personnes trouvant le film pour la première fois et le poussant dans les dix meilleurs films du streamer. Lorsque les acteurs se sont réunis pour discuter du film pour le 10e anniversaire ce mois-ci, Anthony Mackie a révélé comment il en était venu à être dans le film et a également discuté avec Entertainment Weekly de ses idées sur ce à quoi pourrait ressembler une suite.

Avec de nombreux fans du film appelant à une suite sur les réseaux sociaux, qui semblent être le lieu de prédilection pour faire campagne pour toute demande liée au film, les réflexions du nouveau Captain America sur la possibilité d’un deuxième tour ne serviront qu’à attiser le les flammes encore plus.

« Il m’a proposé le rôle avec l’idée que le rôle grandisse tout au long du film et, espérons-le, de la série – parce que je me disais: » Mec, nous pourrions faire la partie 2. Nous pourrions faire la partie 10. » Je voulais que ce soit comme le Rapide et furieux séries, » Anthony Mackie rappelé. « Je venais d’un autre travail, alors je suis arrivé en retard. [The cast] avait déjà leur petite fête de départ, et les gens s’étaient fait des amis, et j’étais le nouveau mec en pantalon moulant qui essayait juste de s’intégrer. J’aime être ce dernier intronisé dans l’équipe parce que des acteurs comme Hugh ont vraiment créé un précédent pour le camaraderie sur le plateau. Cela m’a vraiment ouvert la porte pour me détendre et être moi-même. Et étant à Detroit, je connaissais tellement de gens là-bas et tellement de figurants qui travaillaient sur le film. Même certains membres de l’équipage que je connaissais.

Quand il s’agit d’une suite, Mackie a admis qu’il a toujours voulu retourner dans le monde de Du vrai acier de nouveau. « J’ai toujours plaidé pour une suite. S’ils peuvent faire une suite d’autres films avec des robots boxeurs, ils peuvent certainement faire une suite à ce film simplement parce que le premier a tellement fonctionné. Si rien d’autre, même si vous perdez de l’argent sur un film, vous gagnerez un milliard de dollars sur les jouets. Alors faites le film juste pour pouvoir vendre les jouets. C’est une excellente opportunité commerciale. Je suis sûr que Dakota a une vingtaine d’années. Lui étant un enfant et montrer la relation avec son père est un peu par la fenêtre. Mais c’est drôle, je pense que les possibilités sont infinies. »

Il ajoute: « J’ai toujours pensé à l’idée d’aller dans le monde underground et de voir quelle est la réalité. Le circuit de boxe underground est tellement différent de ce dernier combat avec tout le faste et le glam et le vernis. J’ai l’impression que vous pouvez fait une Mad Max se rencontre Du vrai acier, et je pourrais être Tina Turner. Ce serait hilarant de le montrer en train de revenir en tant qu’adulte adulte maintenant et c’est un homme d’affaires prospère et il n’a pas le temps pour la boxe robotique. C’est pour les enfants. Et il retombe amoureux de la boxe robotique et se rend compte que la vie est plus heureuse quand on n’est pas stressé par le travail. Je pense que ce serait un bon scénario. »

Mackie n’est pas la seule à aimer voir Du vrai acier revenir, alors que le réalisateur Shawn Levy a récemment expliqué comment il aimerait retourner au film et faire Véritable acier 2 quand il a parlé à Inverse du film de Ryan Reynolds, gars libre.

« Cela a été beaucoup dans mon esprit et dans les conversations ces derniers temps », a expliqué Levy à Inverse. « Peut-être à cause du fait que lorsque Netflix a commencé à le diffuser pendant le verrouillage, il est devenu l’un de leurs titres les plus populaires et les plus regardés. Du vrai acier?’ Un peu de cette réalisation que, ‘Eh bien, attendez, nous l’aimons beaucoup aussi.’ Nous l’avons toujours autant aimé. C’est l’un de ceux qui ne disent jamais jamais, on a l’impression que le temps est écoulé sur cette fenêtre d’opportunité. On dirait que cet amour des fans et ce public ne sont pas partis. Alors, qui sait ? »

Bien que ce soit le 10e anniversaire maintenant, Du vrai acier a déposé Netflix pour le moment, mais avec sûrement beaucoup d’attention, il ne faudra pas longtemps avant qu’il ne revienne pour lancer quelques coups de poing métalliques supplémentaires. Cela nous vient de Entertainment Weekly.

Sujets : Real Steel 2