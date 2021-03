Anthony Mackie a parlé des améliorations apportées à son costume dans «  Falcon and the Winter Soldier  »

L’acteur Anthony Mackie, a avancé quelques améliorations à la combinaison de Sam Wilson dans la prochaine série de MCU, «Le faucon et le soldat de l’hiver».

À seulement deux semaines «WandaVision» terminer sa première saison, merveille il prépare déjà sa prochaine série en Disney +, qui aura les deux alliés les plus proches de la Capitaine Amérique sur ses nouvelles aventures après ‘Avengers: Fin de partie’.







Avant d’assumer votre future identité de super héros, Mackie Il a parlé de nouveaux détails sur le costume de son personnage, Sam Wilson dans la prochaine série de MCU, en plus de révéler que Sam sera plus comme Tony Stark dans sa prochaine apparition.

«Les ailes sont devenues beaucoup plus pliables, beaucoup plus dynamiques. C’est maintenant une force volante plus puissante. Après être parti ‘Fin du jeu’, Entrant et sortant encore et encore, il semble que cette fois, il apprécie d’être vivant. Maintenant, ça ressemble beaucoup plus à Tony Stark avant ».

Avant les déclarations de Mackie, il semble que dans la prochaine série nous pourrons voir un Sam dont la personnalité sarcastique et spirituelle est beaucoup plus proche de celle du protagoniste de Hombre de Hierro.

‘Le faucon et le soldat de l’hiver’ va frapper les écrans de Disney + le prochain 19 mars.