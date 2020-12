Anthony Davis signe un contrat monstre avec les Lakers

Anthony Davis revient dans les Lakers avec un contrat de 5 ans au maximum de 190 millions de dollars.

L’une des plus grandes histoires de cette agence gratuite concerne Anthony Davis. Compte tenu du fait qu’il faisait partie intégrante de l’équipe des Lakers du championnat 2019-2020, il était presque acquis que AD reviendrait dans l’équipe pendant l’intersaison. Cependant, il a fallu un certain temps pour que l’accord soit annoncé. Enfin, ce matin, les dieux du basket ont béni LakerNation avec des nouvelles incroyables, révélant que Davis s’était enfermé pour les cinq prochaines années en violet et or. Après que LeBron James ait annoncé son nouvel accord avec les Lakers, signant un contrat maximum de 2 ans avec l’équipe, Anthony Davis savait qu’il était temps de venir avec ses propres bonnes nouvelles. Après de nombreuses spéculations, Adrian Wojnarowski d’ESPN a confirmé qu’Anthony Davis était en train de finaliser un contrat maximum de 190 millions de dollars sur 5 ans pour rester avec les Lakers.

Jevone Moore / Icon Sportswire via Comme vous le savez, AD et LeBron forment l’un des duos les plus féroces sur le terrain, et les équipes devront certainement se préparer au pire lorsqu’elles les affronteront la saison à venir. Ce n’est que le dernier ajout pour les Lakers, qui ont fait des mouvements cette intersaison. Le front office a terminé les échanges et les signatures pour Montrezl Harrell, Dennis Schroder, Wesley Matthews et d’autres acteurs clés qui entoureront les deux stars avec un talent éclatant. Pensez-vous que les Lakers vont répéter cette année?