Anthony Davis a attrapé des ongles coupés sur un banc pendant le match des Lakers

Anthony Davis a été surpris en train de se couper les ongles des pieds sur la touche lors de la victoire des Lakers sur les Suns, vendredi.

La star des Los Angeles Lakers Anthony Davis, qui a signé une extension de contrat massive avec l’équipe plus tôt ce mois-ci, a été vue en train de se couper les ongles des pieds sur le banc lors du dernier match préparatoire des Lakers contre les Phoenix Suns, au dégoût des fans de la NBA qui ont attrapé le match. Vendredi soir. Kevin C. Cox / «Ouais, j’ai fini. A vous voir lors de la soirée d’ouverture », a écrit un autre fan après l’incident. Les ongles coupés sont peut-être exactement ce dont Davis avait besoin parce que le grand homme vedette a terminé la victoire 114-113 avec un record de 35 points en moins de 30 minutes. Il n’était pas clair au départ si Davis reviendrait à Los Angeles, après une série éliminatoire réussie en 2020, mais il a officiellement démissionné avec les Lakers plus tôt ce mois-ci. Il a fait allusion à un retour en octobre en disant sur IG live: « Nous allons le relancer. » Les Lakers ont terminé la pré-saison avec un 4-0 parfait et chercheront à poursuivre l’élan de la saison régulière à partir du mardi 22 décembre contre leurs rivaux du centre-ville, les Los Angeles Clippers. Malgré leur démarrage à chaud, l’analyste d’ESPN Stephen A. Smith a décomposé une façon dont les Lakers pourraient encore perdre cette saison: « Je pense que James Harden, avec Kyrie Irving et Kevin Durant, est la seule possibilité de détrôner les Lakers de Los Angeles, » il expliqué plus tôt ce mois-ci. [Via]