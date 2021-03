Ant Middleton appelle Channel 4 «  téméraire et désespéré  » après SAS: qui ose remporter le limogeage

Middleton est apparu sur Bonjour la Grande-Bretagne où il a affirmé que Channel 4 avait été « imprudent et désespéré », a publié la déclaration et a déclaré qu’il avait déjà décidé de ne plus filmer de série de l’émission avant même que Channel 4 ne fasse l’annonce.

Crédit: Channel 4

S’adressant à Piers Morgan et Susanna Reid, Middleton a déclaré: «La déclaration de Channel Four et de Minnow Films est très imprudente et désespérée – c’est le mot, c’est désespéré.

« Surtout soutenu par les excuses sur le BLM [Black Lives Matter] tweet – le tweet BLM que j’ai fait il y a un peu moins d’un an. C’est réglé – trois ou quatre mois plus tard, je filme deux autres séries de SAS: qui ose gagne. «

Le joueur de 40 ans a poursuivi en disant qu’il avait déjà décidé de quitter la série à la fin de la dernière série.

Il a dit: « Depuis le dernier épisode de SAS: qui ose gagne, quand j’ai filmé le dernier épisode, c’est devenu une sorte de télé-réalité à moitié scénarisée, le contrôle total m’a été enlevé pour la santé et la sécurité.

Crédit: PA

« Et après ce spectacle, j’ai dit: ‘Je ne vais plus filmer, j’en ai fini avec SAS: qui ose gagne».

«Je voulais me séparer de manière saine et positive. Et ils savaient que j’allais.

«Et tout à coup, ils ont largué cette bombe sur Black Lives Matter … et j’ai été mis à la hache.

« Et finalement, ce qu’ils font, c’est qu’ils protègent leur marque. »

Middleton a parlé de ce qu'il considère comme la « patrouille réveillée » et la « patrouille PC » qui, selon lui, ont ruiné le spectacle.

Il a également riposté aux informations reçues aujourd’hui (3 mars) selon lesquelles des femmes membres d’équipage s’étaient plaintes de manière anonyme de «commentaires inappropriés» de sa part.

Il a dit: « Vous êtes sur SAS: Qui ose gagne. Nous disons des choses inappropriées. Nous faisons des choses inappropriées. Si vous êtes offensé par eux, qu’il en soit ainsi.

«Ce n’est jamais direct, c’est ce que quelqu’un a vu dans la série. Ils ont vu un peu de plaisanteries militaires, ils nous ont vus parler d’une recrue ou peut-être d’un membre de la production.

« Ce n’est pas direct, c’est quelque chose d’indirect dont ils se sont plaints et dont ils se sont sentis offensés. »

Channel 4 a annoncé qu’elle ne travaillerait plus avec Middleton plus tôt cette semaine.

Un porte-parole a déclaré à 45secondes.fr: « Ant Middleton ne participera pas aux futures séries de SAS: qui ose gagne.

« Suite à un certain nombre de discussions que Channel 4 et Minnow Films ont eues avec lui concernant sa conduite personnelle, il est devenu clair que nos points de vue et nos valeurs ne sont pas alignés et que nous ne travaillerons plus avec lui. »

Après 5 années incroyables, j’ai décidé qu’il était temps de quitter SAS Who Dares Wins UK. Un grand respect pour mes collègues DS – ce fut un voyage que je n’oublierai jamais. Merci à tous ceux qui ont participé et ont fait du spectacle ce qu’il est. Vraiment enthousiasmé par l’avenir et ce qui va arriver cette année. pic.twitter.com/m5dmkDfesJ

– Ant Middleton (@antmiddleton) 1 mars 2021

Middleton a été critiqué en juin lorsqu'il a qualifié de « racaille » les manifestants de Black Lives Matters.

Dans un tweet, il a écrit: « L’extrême gauche contre l’extrême droite. Quand deux torts ont-ils fait un droit? Ce n’était qu’une question de temps. BLM et EDL ne sont pas les bienvenus dans nos rues, racaille absolue.

« Quel bel exemple vous êtes pour votre future génération. Bravo. »