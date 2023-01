Ant-Man 3 Star Jonathan Majors appelle Kang le méchant « le plus grand et le plus méchant » que le MCU ait jamais vu

Jonathan Majors a taquiné la menace posée par Kang dans Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Loki Star Jonathan Majors est prêt à devenir le « méchant le plus grand et le plus méchant du MCU » que le public ait jamais vu Ant-Man et la Guêpe : Quantumania. Selon l’acteur lui-même. Apparaissant aux côtés de son Ant-Man et la Guêpe : Quantumania co-stars via Fandango, Majors a donné un aperçu de l’endroit où la suite du MCU trouvera le malveillant Kang le Conquérant, qui est devenu un homme isolé.





« Eh bien, ils descendent dans le royaume quantique, le royaume quantique est mon domaine actuel. C’est là que je suis. Et comme le titre l’indique, je l’ai conquis. Donc, c’est un homme isolé. Juste là. Travailler. «

Pris au piège dans le royaume quantique après le déchaînement du multivers, Kang devrait succéder à Thanos en tant que prochain grand méchant de Marvel. C’est quelque chose pour lequel Majors est plus que prêt, l’acteur expliquant comment il va continuer l’héritage et créer un méchant en couches et presque sympathique.

« Voici le truc avec les méchants, n’est-ce pas? Ou avec n’importe quel personnage. Mais, en particulier avec les méchants. Oui, il y a la manifestation du pouvoir. Mais, le pouvoir interne est vraiment le lecteur. Vous savez? Et je pense qu’avec Kang, quelque chose Ce que j’ai trouvé si intéressant, c’est que sa douleur, sa souffrance, son inconfort et sa frustration vis-à-vis de la société et du monde sont si grands en lui que [those qualities] lui ont permis de devenir le super-vilain que vous voyez.

Beaucoup de battage médiatique est lancé sur le chemin de Kang, avec le méchant prêt à combattre les Avengers en 2025 Avengers : la dynastie Kang. Et il semble certainement que l’équipe de super-héros aura un combat entre ses mains.

« C’est cette friction interne qui lui donne ce pouvoir. Maintenant, comment cela se manifeste-t-il? Restez à l’écoute! Ouais, son chagrin d’amour est grand et si énorme qu’il est à la hauteur de ce titre d’être le plus grand et le plus méchant méchant MCU que nous ayons avais. »





Ant-Man and the Wasp: Quantumania lance Scott Lang et sa famille dans le royaume quantique