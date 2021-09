Ant-Man 3 Star Jonathan Majors a hâte que les fans de Marvel voient la suite de « Wicked »

Avant son retour en Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie, acteur Jonathan Majors est ravi que les fans regardent le film « méchant ». Après que Majors soit apparu comme une variante de Kang le Conquérant dans Loki, l’acteur sera de retour en tant que Kang dans la prochaine suite. Compte tenu de la performance des Majors en Loki, les fans de Marvel sont très enthousiastes à l’idée de l’arrivée imminente de Kang, que l’acteur est tout aussi ravi de jouer pour les fans.

Dans une récente interview avec Total Film, Majors a parlé de ce qui allait arriver Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie. Ravi d’avoir le rôle, il a expliqué comment son casting s’était déroulé, révélant qu’il n’avait jamais officiellement auditionné pour le rôle. Comme l’a dit Majors, les gens de Marvel Studios savaient qu’il était fait pour le rôle, et cela a fonctionné pour toutes les personnes impliquées. De l’entretien :

« Je suppose qu’après Le dernier homme noir de San Francisco [I caught their attention]. Je ne peux pas du tout dire que c’était ce film. L’équipe Marvel a ses moyens. C’est un peu comme avoir un rôle dans une école d’art dramatique. Ils ne font que regarder. Vous n’auditionnez pas pour des rôles. Vous entrez dans une école d’art dramatique, puis le doyen surveillera ce que vous faites. S’ils te voulaient, tu es mis sur écoute. C’est un peu ce qui s’est passé. Chaque personnage est différent, [so this portrayal differs from Loki]. C’est méchant [shooting the movie]. J’ai hâte que les gens le voient. Allez, apporte-le ! »

Peyton Reed dirige Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie sur un scénario de Jeff Loveness. La suite ramène Paul Rudd et Evangeline Lilly pour jouer respectivement les super-héros titulaires face à Jonathan Majors en tant que Kang le Conquérant; Jonathan Majors a officiellement confirmé qu’il jouerait contre Kang plus tôt cet été. On retrouve également Michael Douglas dans le rôle de Hank Pym, Michelle Pfeiffer dans le rôle de Janet van Dyne et Kathryn Newton dans le rôle de Cassie Lang. Kevin Feige produit le long métrage.

« C’est un partenariat, et elle en est une partie très, très importante », a déclaré Reed à propos du rôle de la Guêpe dans l’histoire, via Yahoo Entertainment. « Et c’était une chose très gratifiante, je suppose que techniquement, nous étions le premier film Marvel avec une héroïne dans le titre du film. Trouver cet équilibre dans ce film, c’est très important pour moi parce que c’est vraiment un terrain de jeu pour hommes, historiquement. Mais c’est vraiment, vraiment en train de changer maintenant d’une manière formidable. «

Evangeline Lilly a également crédité la co-star Michelle Pfeiffer, qui revient sous le nom de Janet van Dyne, pour l’inspiration. Lilly a déclaré: « Ce que j’ai trouvé incroyable à propos de Catwoman, c’est qu’elle contrôlait si clairement son personnage et était autonome, forte, puissante et indépendante, et pourtant elle était férocement sexy. Je pense qu’il y a un grand pouvoir à adopter cela et à dire: ‘ Ce n’est ni l’un ni l’autre. Que les femmes soient autorisées à être entièrement féminines et entièrement féminines et cela les rend également puissantes. Non pas qu’elles soient puissantes en dépit d’être une femme. J’ai l’impression qu’elle a fait ça avec Catwoman, et je voulais le faire avec la Guêpe. «

Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie devrait sortir le 17 février 2023, faisant partie de la phase quatre de Marvel Cinematic Universe. Ce sera l’un des cinq films majeurs à sortir par Marvel Studios en 2023, un nouveau record pour la société. Les Gardiens de la Galaxie : Vol. 3 suivra la sortie du troisième L’homme fourmi, et trois films sans titre sont également au tableau pour juillet, octobre et novembre. Que la spéculation commence sur ce que pourraient être ces trois films. Cette nouvelle nous vient de Total Film. le fan art vient de @spdrmnkyxxiii sur Instagram.

