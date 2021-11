Ant et Dec disent qu’ils « ne savent pas » quand je serai une célébrité qui reviendra

Malheureusement, ils sont incapables d’apporter trop de clarté à la situation, car il semble que la vérité est qu’ils ne savent tout simplement pas.

Le spectacle a été annulé ce week-end parce que le décor a été gravement endommagé pendant la tempête Arwen, et jusqu’à présent, nous n’avons pas reçu de date précise pour le retour.

Les animateurs Ant et Dec ont maintenant révélé même s’ils ne savent pas quand la production reprendra, affirmant qu’ils n’ont aucune idée du moment où les célébrités et le personnel pourront retourner dans le château gallois qui organise le programme pour la seconde année consécutive en raison du Covid-19.

Cela ne serait jamais arrivé s’ils avaient pu aller en Australie, c’est sûr.

En plaisantant sur la ligne d’ouverture habituelle de l’émission, Ant a commencé la vidéo en disant: « Bonjour et bienvenue dans We’re Celebrities – Get Us In There! »

Dec a ensuite déclaré à quel point le duo de présentation de vétérans était « désespéré de revenir à la télé », bien qu’ils ne sachent pas quand cela se produira.

Il a ajouté: « J’ai une mise à jour – le site a été assez gravement endommagé pendant la tempête et ils y travaillent 24 heures sur 24 pour essayer de le remettre en marche et de le remettre en marche afin que nous puissions reprendre les ondes comme aussi vite qu’humainement possible.

Ant a ensuite ajouté qu’ils avaient « croisé les doigts » pour un retour rapide, partageant une scène du bord de mer glacial gallois.

Il a déclaré: « Petite mise à jour de notre part, nous avons fait la promenade la plus froide du monde aujourd’hui, il faisait très froid. »

De plus, il a déclaré qu’il se nourrissait de choix culinaires très spécifiques alors qu’ils étaient obligés de se cogner les talons.

Ant et Dec ont sous-titré la vidéo : « Plus de nouvelles de la cuisine ! L’équipe @imacelebrity travaille sans relâche pour nous remettre vos télés dès que possible ! En attendant, nous espérons que vous profitez d’un meilleur repas qu’un sandwich croustillant. »

Un porte-parole d’ITV a confirmé dans un communiqué que les célébrités avaient été sorties du château à la suite des dégâts.

Ils ont déclaré: « Alors que nous remettons en marche la base de production après avoir subi des problèmes techniques dus à la tempête, nous avons retiré les célébrités du château. »