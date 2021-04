‘Another Round’: le film qui pourrait surprendre aux prochains Oscars

Le nouveau film avec Mads Mikkelsen, ‘Un autre tour’ et l’œuvre la plus récente du célèbre cinéaste danois, Thomas Vinterberg fait partie des favoris pour remporter le prix pour Meilleur film étranger dans la prochaine édition du Prix ​​Oscar.

« Another Round » suit l’histoire du personnage joué par Mikkelsen, un enseignant du secondaire, qui, avec son groupe d’amis et de collègues, découvre qu’ils ont perdu l’étincelle de la jeunesse dans leur vie routinière et ennuyeuse.







Le cours de l’histoire change lorsque l’un des enseignants découvre une théorie selon laquelle les humains naissent avec un déficit alcoolique qui, une fois satisfait, amène les gens à se comporter de manière plus détendue et à devenir leur meilleure version de la vie sociale.

Pendant le film, Mikkelsen et sa compagnie ont mis la théorie à l’épreuve et ont commencé à introduire l’alcool dans leur vie quotidienne, qui s’accompagne d’une série d’événements amusants et d’autres qui changent complètement le cours de la vie des personnages.

Au-delà d’une critique morale de la consommation d’alcool, ce que Vinterberg soulève avec ‘Another Round’ tourne davantage autour des conflits émotionnels et personnels que les différents personnages rencontrent et finit par être une métaphore de la célébration de la vie.

Le réalisateur danois lui-même a révélé que l’idée initiale du film avait été promue par sa fille Ida Vinterberg, décédée quatre jours après le début du tournage et à qui le travail était dédié.







Sans aucun doute, « Another Round » est remarquablement une sorte de catharsis pour Thomas Vinterberg, qui, dévasté par la perte de sa fille, a décidé de se pencher sur le côté le moins sombre de la vie et de montrer que l’histoire continue malgré les tragédies personnelles qui ont suivi. . peut faire face.

«Another Round» sera présent aux prochains Oscars dans les catégories du meilleur film étranger et du meilleur réalisateur. Pour le moment, le film réalisé par Thomas Vinterberg est disponible via la plateforme Amazon Prime Video.