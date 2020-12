Annonce d’une autonomie record. Volkswagen ID Vizzion est le prochain seigneur

De la pleine vitesse à la mobilité électrique, Volkswagen prépare déjà le prochain et quatrième élément de la nouvelle famille de véhicules 100% électriques ID, basée sur le concept ID Vizzion. Lequel, ajoutons quelques nouvelles, devrait entrer en service avec une autonomie vraiment impressionnante: 700 kilomètres.

L’actualité est avancée par AutoNews, ajoutant que, après ID.3, déjà en vente; crossover ID.4, à venir; et le coupé crossover ID.5, en phase finale de développement; Volkswagen travaille déjà sur la version de série de la berline ID Vizzion Concept, le prochain élément de la famille toujours croissante de véhicules 100% électriques de la marque Wolfsburg.

Développée sous le nom de code Aero-B, cette nouvelle berline devrait atteindre les concessionnaires en 2023, avec une batterie de 84 kWh, capable de garantir une autonomie vraiment étonnante, d’environ 700 kilomètres, déjà selon la nouvelle norme WLTP plus exigeante. . Quelque chose que, de plus, aucun tramway de passagers ne peut faire, avec une seule charge, pour le moment.

En plus de l’autonomie, la version de production de l’ID Vizzion promet de surprendre, également, dans les capacités de charge, puisque et toujours selon les mêmes sources, vous pouvez utiliser des points de charge jusqu’à 200 kW. Vous aurez besoin d’environ 10 minutes pour récupérer suffisamment d’énergie pour 230 km supplémentaires.

AutoNews avance également que Volkswagen a l’intention de rendre la production Vizzion ID disponible, à la fois avec des versions à traction arrière et à traction intégrale, avec une accélération de 0 à 100 km / h dans le cas des quatre roues motrices. devrait être fait en 5,6 secondes. Le modèle à traction arrière, en revanche, verra ce chiffre augmenter à 8,5 secondes.

En ce qui concerne la carrosserie et bien que tout indique que le modèle de série ne présente pas de différences esthétiques majeures par rapport au concept, les rumeurs indiquent que les concepteurs et ingénieurs de Volkswagen cherchent à obtenir un look encore plus sculpté, en mettant l’accent sur l’efficacité aérodynamique et, dans un coefficient de traînée, aussi bas que possible.

De ID Vizzion à ID Space Vizion

Rappelons que le Volkswagen ID Vizzion Concept a été présenté au Salon de Genève 2018, la marque allemande annonçant, comme prédicat, une batterie de 111 kWh, garantissant une autonomie de 665 km. Ainsi qu’une cabine particulièrement spacieuse, avec quatre vrais sièges.

L’année suivante, le constructeur présente l’ID Space Vizion, une sorte de fourgon basé sur le même modèle.

Toujours selon AutoNews, Volkswagen entendra que ce futur modèle, qui pourra éventuellement s’appeler ID.6, remplacera, en Europe, des propositions telles que la Passat et l’Arteon, toutes deux très basées sur les moteurs à combustion.

Cependant, une durée de vie (un peu) plus longue devrait avoir à la fois la Passat Variant et le tout nouveau Arteon Shooting Brake, bien qu’il semble que la marque Wolfsburg ne pense pas abandonner l’idée d’une version de production du ID Space Vizion.

