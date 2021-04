Annonce de la date de sortie du RPG indépendant au tour par tour Cris Tales

Lors de la Nintendo Indie Showcase, la date de sortie du RPG indépendant Cris Tales a été annoncée.

Cette Nintendo Indie Showcase nous a apporté de belles surprises. Restez à l’écoute de certaines des nouvelles, car un favori vient d’ici. L’un des plus grands plaisirs que nous ayons pu avoir est de savoir enfin quand notre prochain RPG préféré sortira. Modus Games a officialisé le Date de sortie de Cris Tales. Après des années d’attente, le titre arrivera le 20 juillet.

L’annonce a été partagée à la fois par le Nintendo Indie Showcase et par leurs propres moyens. Parallèlement à cette fantastique annonce, une nouvelle minute de métrage a également été diffusée, rappelant les principales fonctions du titre. Nous devrons sauver le passé, le présent et l’avenir de tout un royaume avec les pouvoirs inhérents de Crisbell, le protagoniste.

Vous pouvez voir le nouvel aperçu d’une minute ci-dessous.

L’histoire de Cris Tales est celle de nombreux aventuriers qui ont rêvé de sortir de leur zone de confort. Crisbell, une jeune femme aux grandes aspirations, est impliquée dans une aventure pour sauver le royaume de Crystallis aux mains d’un ennemi le plus dangereux dans l’ombre. L’Impératrice des Ages essaie de faire tomber le monde entier dans l’espace et le temps.

Notre protagoniste doit prendre l’épée et défendre sa maison avec d’autres compagnons voyageant à différents endroits et changeant son destin avec les pouvoirs d’altération temporaire à sa disposition. Grâce à eux, explorer des royaumes et des combats au tour par tour dans un véritable style RPG classique sera en mesure de réaliser l’impossible: affronter le destin.

Le titre mentionne Final Fantasy VI, Chrono Trigger et Persona 5. Avec cela, vous avez déjà une idée de ce qui vous attend lorsque le titre arrivera cet été sur PC, PS4, Xbox et Nintendo Switch.