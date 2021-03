Annonce de deux nouvelles suites de réflexion bleue

Koei Tecmo annonce officiellement qu’ils travaillent déjà sur deux suites de Blue Reflection, le RPG au tour par tour avec l’histoire captivante de 2017.

Je suis un rédacteur aux goûts simples. En 2017, j’ai été impressionné par l’un des titres JRPG les plus injustement négligés que j’ai pu apprécier dans le catalogue complet de PlayStation 4. Il était difficile d’avoir une suite, mais quatre ans plus tard, ils nous surprennent avec l’annonce de pas un, mais deux suite de la réflexion bleue.

Peu de choses ont été révélées sur l’un ou l’autre des projets. Le premier d’entre eux est un titre pour iOS et Android avec le nom de Blue Reflection Sun. D’autre part, le récit occidental de Twitter Koei Tecmo a confirmé que leur autre match arrivera en Occident sous un nom autre que le Japon. Son nom sera Blue Reflection: Second Light et ce sera une deuxième partie à part entière pour PC, PlayStation 4 et Nintendo Switch.

À ces suites sous forme de jeux vidéo, il faut ajouter l’anime Blue Reflection Ray. Cette série pour la télévision sur les chaînes japonaises adapte intégralement l’intrigue du premier jeu vidéo. Sa première est prévue le 9 avril 2021. Vous pouvez voir son dernier aperçu en japonais ci-dessous:

L’histoire de Blue Reflection est celle de jeunes filles magiques qui doivent défendre leur monde contre des menaces supérieures qui bloquent les émotions des gens. Son protagoniste est une adolescente qui a du mal à s’identifier aux gens qui l’entourent. En ouvrant votre cœur et votre âme, vous découvrez votre place dans le monde, ce que signifie grandir et les types d’amour et de haine qui peuvent exister.

Le jeu a été développé par Gust, gérant de la franchise Atelier. Koei Tecmo n’a pas confirmé pour le moment qu’ils prendraient en charge l’un ou l’autre des matchs pour le moment.