Anniversaire de Michael Keaton : ses meilleurs films de tous les temps

in

célébrités

Michael Keaton est l’un des grands acteurs de sa génération et aujourd’hui, à l’occasion de son 71e anniversaire, dans Spoiler, nous nous souvenons de ses meilleurs films. Accorde une attention!

© GettyMichel Keaton

Michel Keaton Il est l’un des meilleurs acteurs offerts par l’industrie cinématographique hollywoodienne, devenant une figure « fétiche » du réalisateur Tim Burton qui l’a choisi pour différents projets en plus d’être le gagnant d’un Golden Globe pour sa performance dans le célèbre film Alejandro Gonzalez Inarritu: homme-oiseau. Aujourd’hui cette véritable star du septième art fête ses 71 ans.

Quoi de mieux pour reconnaître le talent de Michel Keaton passer en revue les 5 meilleurs films dans lesquels j’ai joué ? De cette manière dansspoilers Nous avons décidé de rendre hommage à un homme qui nous a apporté beaucoup de joie et a su construire une carrière professionnelle enviable à tous points de vue. Joyeux anniversaire Michel !

+Les meilleurs films de Michael Keaton

.5. Le locataire

Patty et Drake sont un jeune couple qui achète une maison dans le quartier chic de Pacific Heights à San Francisco. Ils ont des problèmes financiers qui les obligent à louer le rez-de-chaussée de leur nouvelle maison à Carter Hayes, qui est sympathique au début, mais au fil du temps, il montre sa véritable identité et les sombres intentions qu’il a.

vous pouvez le voir dans OnDirect TV.

.4. Jackie Brown

Jackie Brown est une hôtesse de l’air mexicaine d’âge moyen et financièrement à court d’argent qui parvient à faire la différence pour joindre les deux bouts en faisant passer de l’argent du Mexique aux États-Unis pour Ordell Robbie, un courtier en armes vivant à Los Angeles. marchandises aux cartels mexicains de la drogue. Michael Keaton est Ray Nicolette, un agent de l’ATF qui veut appréhender le criminel.

vous pouvez le voir dans Movistar Jouer Oui Apple TV.

.3. jus de coléoptère

Beetlejuice est un défunt qui vit dans le pas de monde, une recréation du monde réel selon la vision des morts. Il travaille précisément comme un exorciste des vivants. En d’autres termes, aidez les fantômes à expulser de chez eux, ou de n’importe quel endroit de leur choix, les êtres vivants qui pourraient les déranger. Beetlejuice se caractérise par être un homme sale, grossier et assez audacieux.

vous pouvez le voir dans HBO Max, Movistar Play, Google Play, Apple TV et Claro Video.

.deux. Homme chauve-souris

Bruce Wayne a vu Jack Napier assassiner ses parents et le traumatisme l’a transformé en Batman, le justicier de Gotham City qui a juré de protéger les innocents de la racaille criminelle. C’est maintenant au tour de la chauve-souris de faire face à une menace comme jamais auparavant : le Joker, qui est en fait Napier après un terrible accident au cours duquel il est tombé dans une piscine remplie de produits chimiques.

vous pouvez le voir dans HBO Max, Movistar Play, Google Play et Apple TV.

.1. homme-oiseau

Riggan Thomson est un acteur hollywoodien en déclin célèbre pour son rôle de super-héros Birdman dans les films à succès des décennies précédentes. Il est tourmenté par la voix de ce personnage, qui le critique en plus d’accomplir des actes de lévitation et de télékinésie. Thomson espère renouer avec le succès en écrivant, réalisant et jouant dans l’adaptation théâtrale de la nouvelle de Raymond Carver « De quoi nous parlons quand nous parlons d’amour ».

vous pouvez le voir dans HBO Max et Star+.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂