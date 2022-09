Anniversaire d’Adam Sandler : 7 comédies de l’acteur à voir en streaming

Oui de la comédie ça y est, il y a un acteur qui a réussi à se positionner comme l’un des favoris du public. On parle de Adam Sandler, l’acteur américain qui a travaillé comme scénariste et producteur des films les plus rentables de ce genre. Aujourd’hui, il fête ses 56 ans et c’est pourquoi en spoilers Nous passons en revue 7 grands longs métrages à apprécier ce week-end dans Netflix, HBO Max, Star+ et Paramount+.

Il faut savoir que, bien qu’il soit un expert de la comédie, il a également eu le plaisir de jouer dans quelques drames. L’exemple le plus clair est celui de 2019, lorsqu’il a dirigé la distribution de Diamants bruts. «Il a vu le jeu et a tout parié sur un bourbier de dettes et de prêteurs sauvages. New York est le pays des opportunités, et c’est comme ça qu’il gagne », explique le synopsis officiel diffusé par Netflix, la plateforme qui propose cette production dans son catalogue.

Ce n’est pas le seul chez le géant du streaming ! Cette même année, il introduit Griffe, un film sportif inspirant réalisé par Jeremiah Zagar et écrit par Taylor Materne et Will Fetters. « Lorsqu’un dépisteur de basket-ball malchanceux trouve un joueur exceptionnel en Espagne, il entreprend de prouver qu’il peut réussir en NBA.« , indique sa description. C’est que le N rouge est le service d’abonnement par excellence si vous vous considérez comme un vrai fan d’Adam Sandler.

De plus, il a un stand-up spécial sorti en 2018 qui ne dure que 1 heure et 13 minutes et propose une toute nouvelle routine avec des chansons. Mystère à bord, L’héritage de Mr. Deeds, Halloween de Hubie, Comme si c’était la première fois, La pire semaine, La double vie Oui l’autre demoiselle Ce ne sont là que quelques-unes des productions disponibles sur Netflix. Mais, si vous n’avez pas cette plateforme, voici d’autres options exceptionnelles que vous ne pouvez pas manquer.

+ 7 comédies avec Adam Sandler en streaming

7. La chanteuse de mariage (1998)

Plateforme: hbo max

Terrain: Nous sommes en 1995 et Adam Sandler est le dernier maître de cérémonie… jusqu’à ce qu’il soit laissé à l’autel le jour de son mariage. Il commence à se remettre de ses blessures cardiaques par la suite.

6. Heureux Gilmore (1996)

Plateforme: Netflix

Terrain: Un joueur de hockey raté emmène son tir puissant et son agressivité sur le terrain de golf pour gagner un tournoi et sauver la maison de sa grand-mère avec le prix.

5. C’est mon garçon (2012)

Plateforme: hbo max

Terrain: Adam Sandler et Andy Samberg forment un duo père et fils improbable qui se retrouve après de nombreuses années sans se voir.

4. Je te prononce maintenant Chuck & Larry (2007)

Plateforme: Netflix

Terrain: Afin de recevoir des avantages financiers, Larry demande à son bon ami Chuck d’être son partenaire domestique. Mais lorsqu’un agent soupçonne une fraude, les choses se compliquent.

3. Allez-y (2011)

Plateforme: Paramount+

Terrain: Lors d’un voyage d’un week-end à Hawaï, un chirurgien plasticien convainc son fidèle assistant de se faire passer pour sa femme divorcée pour cacher un mensonge qu’il a dit à sa petite amie – qui est beaucoup plus jeune.

2.Grandir (2010)

Plateforme: Netflix

Terrain: Après 30 ans, cinq amis se réunissent dans une maison au bord du lac pour pleurer leur ancien entraîneur de basket-ball et retrouver la joie de l’enfance.

1. Cliquez (2006)

Plateforme: Netflix/HBO Max/Star+

Terrain: Michael Newman a une vie de rêve, même s’il travaille de longues heures. Un jour, alors qu’il décide de partir à la recherche de la télécommande parfaite, un employé excentrique finit par lui offrir un appareil expérimental. Michael devient rapidement accro au contrôle, car il a des caractéristiques impressionnantes, comme faire avancer une dispute avec sa femme. Cependant, l’appareil semble le contrôler, et non l’inverse.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂