Année sur TikTok: Comment trouver votre TikTok 2020 emballé

Découvrez vos vidéos TikTok les plus populaires, les chansons les plus populaires et tout le reste.

Vous avez emballé votre Spotify, vous avez trié votre Top 9 Instagram … Maintenant, préparez-vous pour votre rapport Year On TikTok!

Oui, TikTok a lancé sa propre version de Wrapped and Rewind appelée « Year On TikTok » qui fournit toutes vos statistiques et faits saillants les plus importants qui ont défini votre 2020 sur l’application.

Dans un article de blog, TikTok a écrit: «Des morceaux les plus joués aux effets créatifs préférés, ‘Year On TikTok’ vous permet de revisiter certains de vos souvenirs TikTok définitifs dans le vrai style TikTok. Chaque vidéo personnalisée met en évidence les favoris TikTok de votre 2020, et même partage quelques-unes des meilleures « vibrations » en fonction des types de contenu que vous avez le plus aimé. «

Voici comment trouver et partager le vôtre …

Année sur TikTok: Comment trouver votre TikTok Rewind 2020. Photo: David Talukdar / NurPhoto via , TikTok

Comment trouver votre rapport Year On TikTok:

1) Assurez-vous que vous disposez de la version la plus récente de l’application.

2) Ouvrez TikTok (évidemment) et accédez à la page Découvrir.

3) En haut, appuyez sur la bannière «Year On TikTok». (Vous devrez peut-être revenir à la première diapositive pour la trouver.)

4) Appuyez sur « Commencer » et l’application chargera vos statistiques TikTok 2020.

La fonctionnalité vous indiquera à quelle date vous avez rejoint TikTok, combien de vidéos vous avez postées, l’effet spécial que vous avez le plus utilisé, votre chanson la plus jouée, votre TikTok le plus regardé, vos meilleurs commentaires, le nombre de fois où vous avez partagé des vidéos et comment de nombreux adeptes que vous avez gagnés depuis votre adhésion.

Cependant, cela ne fonctionne pas pour tout le monde. Vous devrez être un poster TikTok actif pour que le rapport Year on TikTok complet fonctionne.

Comment obtenir le badge 2021 sur TikTok:

Une fois que vous avez généré votre vidéo «Year On TikTok», partagez-la sur votre compte. Vous pourrez ensuite déverrouiller le badge 2021 qui peut être ajouté à votre photo de profil.

Et voila! Joyeux TikToking!

