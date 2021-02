Anne Hathaway dit qu’elle était le 9e choix pour le rôle de «  Devil Wears Prada  »: «  Ne jamais abandonner  »

Il est difficile de penser à quiconque sauf à Anne Hathaway dans le rôle d’Andy Sachs de «The Devil Wears Prada», mais l’actrice a récemment révélé qu’elle ne l’était presque pas!

L’acteur de 38 ans a fait une apparition virtuelle lors de l’épisode de vendredi de « RuPaul’s Drag Race » pour donner aux concurrents un discours d’encouragement avant leur défi de théâtre musical. Hathaway a laissé tomber certains de ses conseils d’actrice ainsi que l’une de ses difficultés de carrière impliquant son rôle emblématique dans «Le diable s’habille en Prada».

Une candidate, Rosé, a demandé à l’actrice s’il y avait des rôles pour lesquels elle devait se battre, ce à quoi elle a répondu: «Combien de temps avez-vous? Beaucoup d’entre eux »

« Je vais vous donner du thé, j’étais le neuvième choix pour ‘Devil Wears Prada' », a-t-elle dit. « Mais je l’ai! Accrochez-vous, n’abandonnez jamais. «

La nouvelle qu’elle n’était pas le premier choix n’a rien de nouveau, mais le fait que la liste était si longue avant elle.

Selon un article de 2016 de Variety, Fox cherchait un plus grand nom pour représenter Andy et avait d’abord l’œil sur Rachel McAdams après son succès dans «The Notebook» et «Mean Girls». McAdams aurait refusé le studio plusieurs fois parce qu’elle ne l’avait pas fait. Je ne veux pas jouer dans les médias grand public.

En 2007, McAdams a déclaré à Elle: « Je ne vais pas faire de films juste pour faire des films. »

Anne Hathaway dans «Le diable s’habille en Prada». Age fotostock

« Je dois être passionnée à ce sujet », a-t-elle ajouté. «Et en même temps, je peux être très distrait lorsque je travaille, et j’aime beaucoup revenir à ma vie.»

Hathaway avait précédemment dit à Variety qu’elle n’avait pas à auditionner, ajoutant: « Je devais être patiente. Je n’étais pas le premier choix. »

Elle se souvient avoir reçu un appel de son agent qui lui a annoncé la bonne nouvelle alors qu’elle était avec ses amis chez elle. «Je mettais une chemise», a-t-elle expliqué. «J’avais des copains. Je me souviens avoir couru dans mon salon, à moitié habillé, en hurlant – j’ai eu « Le diable s’habille en Prada! » J’ai « Le diable s’habille en Prada »! »

Trouver leur Andy n’était pas la seule décision de casting difficile de Fox. Le rôle de Nigel, finalement interprété par Stanley Tucci, n’a été joué que 72 heures avant la date prévue pour son personnage sur le plateau. Un autre rôle difficile à remplir était celui d’Emily, l’assistante principale de Miranda Priestly.

Le réalisateur du film, David Frankel, avait envisagé plus de 100 acteurs pour le rôle, mais aucun ne semblait convenir. Emily Blunt était à l’époque pour le rôle principal dans «Eragon» et était sur le terrain de Fox. Un agent de casting lui a fait lire des lignes sur bande pour le rôle d’Emily, choisissant de les faire avec un accent britannique bien que le personnage soit américain. Frankel a adoré la bande et a trouvé son Emily, la jetant finalement après le passage de l’autre film sur Blunt.

Peut-être que tout arrive pour une raison. C’est tout.