Anne avec un E 2 : revenir en septembre ?

Ail Noir Vegavero® | Antioxydant Puissant 100% Naturel | Sans Additifs & VEGAN | Testé en Laboratoire | Ail Inodore et Digestible | Qualité Supérieure | 120 Gélules

💖 ANTIOXYDANT NATUREL : L'ail noir est obtenu à partir d'ail blanc frais (Allium sativum) qui a été fermenté naturellement. Cela ne le fait pas seulement noircir, mais améliore également sa biodisponibilité en augmentant la concentration de vitamines, minéraux, protéines, acides aminés essentiels et autres composés bioactifs importants comme les antioxydants. Les plus importants sont l’Alcaloide et les Polyphenols qui seraient responsables des nombreux bienfaits de l'ail noir. 🌱 FORTEMENT DOSÉ ET INODORE : Chaque gélule contient 600 mg d'un extrait de bulbe d'ail noir fermenté de haute qualité (10:1), correspondant à 6000 mg de poudre d'ail noir. Pendant le processus de fermentation, la teneur en allicine est réduite, ce qui élimine finalement le goût piquant typique de l'ail. De plus, nos gélules d'ail noir ne provoquent pas la mauvaise haleine d'ail typique (halitose) et sont beaucoup plus faciles à digérer que les gélules d'ail blanc classiques. ✅ SANS ADDITIFS : Contrairement à la plupart des compléments d'ail noir disponibles sur le marché, notre produit ne contient aucun additif comme le le stéarate de magnésium ou la cellulose microcristalline. Bien entendu, notre ail noir est sans OGM et convient aux végétaliens. Dans un flacon : 120 gélules faciles à avaler (3 mois d'approvisionnement). Posologie recommandée : 1 gélule par jour. 🌿 VEGAVERO CLASSIC : Notre ligne Classic se définie par des compléments végétaliens sans additifs artificiels et de haute qualité couvrant un large éventail de nutriments essentiels, d'extraits de plantes et autres ingrédients fonctionnels. L'accent est mis sur les ingrédients actifs. Nos produits sont constamment testés et améliorés par notre équipe sur la base des découvertes scientifiques les plus récentes. Vegavero Classic - pour nous, cela signifie qualité, sécurité et praticité. 💓 TOUJOURS A VOS CÔTÉS : Prendre soin de vous fait partie de notre philosophie. C'est pourquoi, en plus de développer des compléments adaptés à vos besoins, nous recherchons des formulations uniques afin d’obtenir la parfaite synergie d’ingrédients et de dosages. Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller et vous soutenir dans l’atteinte de vos objectifs, pour vous fournir les certificats d’analyse de nos produits et pour répondre à toutes vos questions. Contactez-nous !