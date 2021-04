Anna Kendrick répond si elle participerait à ‘Wicked’

Anna Kendrick a répondu à Amanda Seyfried sur la possibilité qu’il puisse jouer Elphaba dans la version cinématographique attendue de ‘Méchant’.

Le roman de L. Frank Baum écrit en 1939 qui a inspiré ‘Le magicien d’Oz’ a également servi d’inspiration pour le roman de Grégory Maguire, ‘Méchante: La vie et l’époque de la méchante sorcière de l’Ouest’.







Plus tard, Stephen Schwartz, Winnie Holzman Oui Marc Platt a donné vie au roman de Maguire en tant que comédie musicale par Broadway, ‘Wicked’, avec à l’origine Idina Menzel Oui Kristin Chenoweth.

Pendant ce temps, un film sur la comédie musicale de Broadway est en développement depuis près d’une décennie.

Après plus d’un an que les plans du film de ‘Wicked’ ont commencé à prendre forme, on sait que Stephen Daldry sera le réalisateur, même si pour le moment le casting n’a pas été annoncé. Amanda Seyfried a récemment déclaré qu’elle adorerait jouer Glinda, en plus de révéler que sa co-star idéale serait Kendrick dans le rôle d’Elphaba.







Répondant aux commentaires de Seyfried, Kendrick a répondu: « Il est toujours difficile de répondre à ces questions… évidemment j’aimerais bien, Wicked est un chef-d’œuvre et un classique, c’est un spectacle emblématique et c’est tout ce que je vais dire à ce sujet. »

Pour l’instant, les fans de la comédie musicale à succès devront attendre un peu plus longtemps pour savoir si Seyfried décrochera l’un des rôles principaux et si Kendrick fera de même.