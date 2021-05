Anime Semblable à Attack on Titan que vous devez regarder !!

Il y a beaucoup de choses qui nous viennent à l’esprit quand quelqu’un dit Shingeki no Kyojin !! Les unes après les autres, toutes les saisons de ce spectacle ont fait des records incassables. Hajime Isamaya était l’illustrateur, ou nous pouvons dire le magicien derrière ce spectacle formidable. Avec Attack on Titan touchant à sa fin, les fans pourraient se sentir mal. Eh bien, quand nous sommes ici, aucun d’entre eux n’a besoin de se sentir déprimé. Cette fois, nous sommes de retour avec un anime similaire à Attack on Titan, ou en bref un anime comme AOT. Comme nous savons tous qu’AOT est maintenant dans le jeu final, pourquoi ne pas profiter de quelque chose de similaire jusqu’à la dernière partie?

Lycée des morts

Highschool of the Dead se déroule dans le Japon moderne, à commencer par une épidémie mortelle qui transforme les humains en zombies, dénommée de façon dérogatoire «Eux» (Yatsu-ra) par les personnages principaux. L’intrigue tourne autour d’un groupe d’élèves du secondaire et de l’infirmière de l’école alors qu’ils luttent contre le phénomène dévastateur mondial connu sous le nom d ‘«épidémie». Tout en essayant de survivre à l’apocalypse des zombies, les acteurs doivent également faire face aux défis supplémentaires de la rupture sociale, sous la forme de compagnons survivants agressifs, et à la détérioration potentielle de leurs normes morales.

Deadman Wonderland

Une énorme anomalie a déclenché un tremblement de terre massif qui a dévasté la péninsule japonaise et démoli la majorité de Tokyo, laissant tomber plusieurs de la région dans l’océan Pacifique. Ceci est un autre anime de fiction post-apocalyptique comme AOT. Une décennie plus tard, l’intrigue déménage à Ganta Igarashi, un lycéen relativement normal de la province de Nagano. Ganta, en tant qu’évadé et victime du grand tremblement de terre, n’a aucun souvenir de la catastrophe et a mené une vie normale. Tout cela change lorsqu’un personnage mystérieux vêtu de sang et d’une armure cramoisie flotte à travers les fenêtres de sa classe. Le «Red One», souriant d’un air maniaque, massacre toute la classe de Ganta. Plutôt que de tuer Ganta, «l’homme rouge» implante un éclat de cristal rouge dans sa poitrine.

Art de l’épée en ligne

J’ai toujours l’impression que SAO reçoit tellement de haine inutile. Bien que les premiers arcs soient ennuyeux, ce spectacle offre encore beaucoup. Sword Art Online (SAO), un monde augmenté jeu de personnages en ligne massivement simulé (VRMMORPG), est lancé en 2022. Les joueurs peuvent ressentir et manipuler leur personnalité dans le jeu avec leur esprit en utilisant NerveGear, un casque qui active les 5 sens de l’utilisateur à travers leur cerveau.

Akihiko Kayaba a conçu à la fois le jeu et le NerveGear. Le 6 novembre, 10 000 joueurs se connectent pour la première période au cyberespace des systèmes informatiques de SAO, pour découvrir qu’ils ne peuvent pas se déconnecter. Kayaba émerge et informe les joueurs que s’ils veulent être libres, ils doivent vaincre les 100 niveaux d’Aincrad, la forteresse d’acier qui sert de cadre à SAO. Compte tenu de la plupart des facteurs, cet anime est similaire à l’attaque d’un titan.

Fate Zero

Les détails de la quatrième bataille du Saint Graal à Fuyuki City sont détaillés dans Fate / Zero, qui se déroule une décennie avant les événements de Fate / Stay Night. Pour moi, cet anime est similaire à Attack on Titan car les deux affichent pas mal de scènes d’action qui valent la peine d’avoir la chair de poule. La guerre du Saint Graal est un concours vieux de plusieurs siècles créé par les communautés Einzbern, Matou et Tohsaka dans lequel sept mages appellent sept âmes vaillantes à se battre pour la possession du «Saint Graal», ce qui donne un vœu à chaque représentant de la paire gagnante . La quatrième guerre commence après trois batailles indécises pour le mythique Saint Graal.

Neon Genesis Evangelion

Shinji Ikari, un jeune, est convoqué dans l’avenir dystopique de Tokyo-3 par son ancien père Gendo Ikari, commandant du groupe paramilitaire spécialisé Nerv, en 2015, 15 ans après une catastrophe mondiale identifiée comme le Second Effet. Shinji fait l’expérience des puissances des Nations Unies combattant un ange, l’un d’une race d’êtres géants monstrueux prophétisés pour être réveillés par les manuscrits de la mer Morte. Puisque les champs de force des anges sont presque impénétrables, les énormes bio-machines Evangelion de Nerv, synchronisées avec le système nerveux central de leurs pilotes et équipées de leurs champs de force, sont le seul arsenal capable d’empêcher les anges d’éradiquer l’humanité.

