Animaux de compagnie de Shane Dawson: Tous les chats et chiens de YouTuber

Des chats Mario et Cheeto de Shane Dawson à ses chiens Charlie, Uno et Honey, voici tout ce que vous devez savoir sur ses animaux de compagnie.

Shane Dawson aime ses animaux et il les appelle souvent ses «âmes sœurs». Le YouTuber a adopté au fil des ans quelques chats et chiens de refuges pour animaux avec son fiancé Ryland Adams, et vous les avez probablement vus sur YouTube et ses chaînes de médias sociaux.

Le Labrador Uno de Shane a même sa propre page Instagram (@unodawson), où vous pouvez suivre les aventures d’Uno, Honey et Cheeto. Mais combien d’animaux de compagnie Shane a-t-il réellement? Voici tout ce que vous devez savoir sur les animaux de compagnie de Shane.

Combien d’animaux de compagnie Shane Dawson a-t-il? Photo: Shane Dawson via YouTube, @unodawson via Instagram

Combien de chats et de chiens Shane Dawson a-t-il?

Shane Dawson a actuellement un chat (Cheeto) et deux chiens (Uno et Honey).

Quels sont les noms des animaux de compagnie de Shane Dawson?

Mario

Shane et Ryland ont récupéré leur petit chaton Mario en novembre 2020. Mario a en fait été adopté par l’intermédiaire de leur ami et petit ami de YouTuber Trisha Paytas, Moses. Malheureusement, Mario est décédé une semaine seulement après que le couple soit venu le chercher après avoir eu des ecchymoses aux poumons.



Histoires Instagram de Shane Dawson. Photo: @shanedawson via Instagram

Mon chéri

Shane et Ryland ont adopté Honey lors d’un voyage à San Francisco en 2018. Ils marchaient dans la rue quand ils ont remarqué que Honey était prête à être adoptée. Honey (qui s’appelait temporairement Lady) est une Husky et elle a été retrouvée seule, affamée dans une zone rurale après avoir vraisemblablement été jetée là-bas. Elle a ensuite été récupérée par Jill, qui voyage aux États-Unis pour ramasser des chiens abandonnés.

Cheeto

Shane et Ryland ont récupéré Cheeto dans un refuge pour animaux en avril 2017 à la recherche d’un ami pour Uno. Cheeto, qui s’appelait à l’origine Bubba, avait deux ans lorsque Shane est venu le chercher. Ryland était en fait allergique à Cheeto quand ils l’ont eu pour la première fois et il a commencé à éclater dans l’urticaire après l’avoir touché. Cependant, Ryland a miraculeusement surmonté son allergie en quelques jours.

Uno

Shane et Ryland ont adopté Uno en octobre 2016. Le Labrador jaune a développé un lien étroit avec Cheeto et a même adoré jouer avec les chats de la mère de Shane. Uno a en fait son propre compte Instagram et il compte près d’un million d’abonnés. Vous pouvez suivre ses escapades sur @unodawson.

Charlie

Charlie est le premier chien de compagnie de Shane et il peut être vu dans beaucoup de ses premières vidéos YouTube. Shane a quitté Charlie (qui était un Golden Retriever) avec sa mère après avoir emménagé avec Ryland.

Charlie est malheureusement décédé en décembre 2020 à l’âge de 11 ans.

