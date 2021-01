Animal Crossing: La mise à jour 1.7.0 de janvier est maintenant disponible – c’est arrivé!

Ce jeudi a Animal Crossing: Nouveaux horizons être dernière mise à jour recevoir. Avec Version 1.7.0 des événements comme ça Festival du carnaval avec le paon dansant Pavo et préparé pour la Saint-Valentin, mais aussi nouveaux articles saisonniers ajoutée.

Animal Crossing: Contenu de la mise à jour 1.7.0 de janvier

Avec la nouvelle mise à jour « Animal Crossing: New Horizons », vous en trouverez une comme d’habitude Cadeau de Nintendo dans la boîte aux lettres. Nous ne vous gâtons pas à ce stade, mais nous vous révélerons que c’est quelque chose que vous utilisez déjà au Carnaval ACNH sur 15 février 2021 peut syntoniser.

Vous pouvez également en trouver de nouveaux articles saisonniers à Shopping dans le coinnous préparant à la multitude de festivals qui seront célébrés dans le monde dans les semaines à venir, comme le Super Bowl et le Journée de la marmotte en Amérique ou au festival du printemps japonais Setsubun:

Figure de Resetti : 2200 sternis (disponible jusqu’au 2 février)

: 2200 sternis (disponible jusqu’au 2 février) Ensemble Setsubun : 800 sternis (disponible jusqu’au 3 février)

: 800 sternis (disponible jusqu’au 3 février) Mégaphone de ventilateur Étoiles: 1500 Sternis (disponible jusqu’au 15 février)

Étoiles: 1500 Sternis (disponible jusqu’au 15 février) Tapis de football: 2000 Sternis (disponible jusqu’au 15 février)

Au-delà de ça tu te tiens nouvelles tenues dans le Tailleurs de Tina & Sina à l’élimination. Dès que d’autres événements auront commencé et que la Saint-Valentin approche à grands pas, de nouveaux objets devraient être disponibles, tels que Coeurs en chocolat et bouquets en forme de coeur.

La nouvelle mise à jour de « Animal Crossing: New Horizons » est une question de célébration.

© Nintendo

Comment faire la mise à jour dans New Horizons? Si le téléchargement du nouveau patch ne démarre pas automatiquement, vous devez cliquer sur ACNH dans le menu principal de votre Nintendo Switch avec le bouton plus (+). Choisissez ici Mise à jour logicielle et choisissez votre formulaire de téléchargement. Votre commutateur vérifiera alors la version actuelle et téléchargera la nouvelle mise à jour.

Notes de patch pour la mise à jour 1.7.0 de New Horizons

Ci-dessous, vous pouvez voir les notes de mise à jour courtes habituelles que Nintendo a publiées sur le site Web japonais. Nous l’avons rendu lisible pour vous via le traducteur Google, mais nous ne pouvons pas garantir qu’il est complet et correct:

Général

Des événements saisonniers (Carnaval) ont été ajoutés.

Ajout d’articles de magasinage saisonniers

Dépannage

Correction d’un bug où une recette ne pouvait pas être obtenue de Johannes.

Nous avons fait des ajustements et corrigé des bugs pour rendre le jeu confortable à jouer.