Animal Crossing en février: dernière chance pour ces animaux marins, poissons et insectes coûteux

Animal Crossing: New Horizons se dirige vers le printemps et avec lui une faune colorée pleine de nouveaux insectes, poissons et animaux marins. Mais d’abord, certains animaux doivent à nouveau quitter l’île ACNH. Vous pouvez lire ce qu’ils sont ici, y compris le prix et l’emplacement.

Dernière chance: ces animaux ne sont disponibles qu’en février

Joueur de l’hémisphère nord devrait au mieux utiliser les derniers jours pour une plongée, car certains des animaux marins les plus précieux dites au revoir à l’île avec le début du mois de mars. Jouez-vous dans le hémisphère sud, tu devrais ouvrir à nouveau Chasse aux insectes allez, car ici, le monde animal est d’abord éclairci correctement.

Si vous souhaitez plus d’informations sur les êtres vivants, comme le temps ou les prix, vous pouvez trouver notre Guide des poissons, Guide des insectes et Guide des animaux marins tout sur les animaux « Animal Crossing: New Horizons ».

Hémisphère nord

des poissons

Poisson-globe en mer: 5000 sternis

en mer: 5000 sternis Besogne assignée dans le flux: 400 sternis

insectes

Troides brookiana vole autour: 2500 sternis

vole autour: 2500 sternis Femme de chambre vole près de l’eau: 400 sternis

animaux marins

Cochon de mer : 10000 sternis

10000 sternis huître : 1100 sternis

: 1100 sternis Crevette Botan (Crevette Douce) : 1400 sternis

1400 sternis Arrosoir éponge (Panier de fleurs de Vénus) : 5000 sternis

5000 sternis Cochon de mer: 10000 sternis

Hémisphère sud

des poissons

la grenouille dans l’étang: 120 sternis

dans l’étang: 120 sternis Calmar en mer: 500 sternis

en mer: 500 sternis Poisson Kili dans l’étang: 300 sternis

dans l’étang: 300 sternis Poisson Napoléon en mer: 10000 sternis

en mer: 10000 sternis Tête de serpent dans l’étang: 5500 sternis

insectes

Cigale du soir sur les arbres: 550 sternis

550 sternis Allotopus rosenbergi sur palmiers : 10000 sternis

10000 sternis Charançon européen sur les paumes: 800 sternis

sur les paumes: 800 sternis Cigale brune sur arbres: 250 sternis

sur arbres: 250 sternis Cyclommantus sur les paumes: 8000 sternis

sur les paumes: 8000 sternis Scarabée éléphant sur les paumes: 8000 sternis

sur les paumes: 8000 sternis Scarabée girafe sur arbres: 12000 sternis

sur arbres: 12000 sternis Scarabée d’or sur les arbres: 10000 sternis

sur les arbres: 10000 sternis Coléoptère Hercule sur les paumes: 12000 sternis

sur les paumes: 12000 sternis Coléoptère cerf sur les arbres: 1000 sternis

sur les arbres: 1000 sternis Hyalessa cigale sur arbres: 300 sternis

sur arbres: 300 sternis Japon rose hanneton sur arbres et palmiers: 200 sternis

sur arbres et palmiers: 200 sternis Papillon Schiller du Japon vole autour: 3.000 sternis

vole autour: 3.000 sternis Papillon colibri vole autour: 300 sternis

vole autour: 300 sternis Bousiers au sol: 300 sternis

au sol: 300 sternis Scarabée rhinocéros sur arbres: 1350 sternis

sur arbres: 1350 sternis Scarabée bijou sur des souches d’arbres: 2400 sternis

sur des souches d’arbres: 2400 sternis Cigale géante sur arbres: 500 sternis

sur arbres: 500 sternis Coléoptère géant sur les arbres: 10000 sternis

sur les arbres: 10000 sternis Scarabée en dents de scie sur arbres: 2000 sternis

sur arbres: 2000 sternis Peau de larve de cigale colle aux arbres: 10 sternis

animaux marins

Ananas de mer : 1 500 sternis

: 1 500 sternis Méduse lunaire : 600 sternis

: 600 sternis Vampire Squid (Vampire Squid): 10000 sternis

Animal Crossing: Aperçu de New Horizons Mars

Animal Crossing: New Horizons sera lancé le mois de mars prochain avec un Variété d’articles Super Mario équipé, adapté pour le 35e anniversaire du petit plombier. Il y aura même une possibilité de vous téléporter sur votre île à l’avenir: