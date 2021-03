Animal Crossing célèbre le Bunny Day: toutes les recettes, les œufs porte-bonheur et leurs emplacements

Animal Crossing: Nouveaux horizons est à nouveau hanté par Ohs, le lapin de Pâques quelque peu douteux. Encore une fois, il a de nombreux Œufs chanceux et recettes dans les bagages, que vous pouvez trouver à différents endroits de l’île. Nous vous listons tous ici Informations avec lesquelles vous pouvez profiter pleinement de la chasse aux œufs.

Quand a lieu le Bunny Day? La chasse aux œufs colorée est lancée 28 mars commencé et durera jusqu’à dimanche 4 avril 2021 à. Donc, vous avez un total de douze jours longtemps pour chasser les œufs chanceux et les recettes. Le 4 avril, ainsi de suite Dimanche de pâques, Ohs vous attend avec votre cadeau de Pâques sur le champ de foire.

Bunny Day à New Horizons: emplacements des 6 œufs porte-bonheur

Dans l’ensemble, il y a six Différents types d’œufs porte-bonheur dont vous avez besoin pour créer les bonnes recettes de Pâques. Selon le type, vous pouvez les trouver par hasard dans les endroits de « Animal Crossing: New Horizons » où d’autres ressources et captures vous attendent.

Oeufs porte-bonheur de la Terre: Vous pouvez le trouver en creusant dans le sol.

Vous pouvez le trouver en creusant dans le sol. Œufs de roche porte-bonheur: Frappez les pierres avec une hache ou une pelle.

Frappez les pierres avec une hache ou une pelle. Œufs porte-bonheur en bois: Vous pouvez le trouver lorsque vous abattez des arbres.

Vous pouvez le trouver lorsque vous abattez des arbres. Œufs de feuilles porte-bonheur: Tombez de la couronne lorsque les arbres sont secoués.

Tombez de la couronne lorsque les arbres sont secoués. Air des œufs porte-bonheur: Accrochez des ballons et doivent être abattus.

Accrochez des ballons et doivent être abattus. Œufs d’eau chanceux: Peut être attrapé pendant la pêche.

Par exemple, vous trouverez les œufs d'air dans ces ballons aux rayures vives. Tirez-le simplement avec votre écharpe comme d'habitude et c'est à vous.

Changements en 2021: Cette année semble être un peu Taux d’apparition A avoir été vissé, car dans un excès gênant comme avant, les œufs ne sont pas présents dans « Animal Crossing: New Horizons » cette fois-ci. À propos, à partir de cette année, vous recevrez également les recettes sous forme de Cadeau de vos voisins ou vous pouvez utiliser certains œufs porte-bonheur contre le type d’œuf que vous recherchez Decevoir.

À partir de cette année, vos insulaires dans « Animal Crossing: New Horizons » ne vous donneront pas seulement des œufs, mais les échangeront également avec vous contre le type d'œuf porte-bonheur que vous voulez.

Que faites-vous des œufs porte-bonheur?

Avec les œufs fraîchement récoltés, vous pouvez alors 18 instructions différentes mettre en place. Ce sont les meubles et les vêtements qui étaient déjà connus de l’année dernière. Aucune nouvelle recette d’artisanat ne semble avoir été ajoutée. Dans l’ensemble, vous devez toujours mettre en œuvre toutes les recettes 130 Œufs chanceux. Vous recevrez les recettes nécessaires:

des insulaires individuels

en collectant les messages dans une bouteille

en tirant des ballons

Toutes les instructions pour Bunny Day

Décoration ballon de jour lapin A et B

Lit de jour Bunny

Bas de jour de lapin

Coiffeuse de jour Bunny

Guirlande de jour lapin

Tabouret de jour Bunny

Couronne de jour de lapin

Lampe de jour lapin

Sac à dos Bunny Day

Garde-robe de jour de lapin

Bunny Day fond d’écran

Tapis de jour de lapin

Table de jour Bunny

Couronne de porte de jour de lapin

Horloge murale de jour de lapin

Clôture de jour de lapin

Des vêtements faits d’œufs porte-bonheur

Vous pouvez également utiliser vos œufs pour fabriquer des vêtements qui seront déverrouillés dès que vous aurez collecté suffisamment d’œufs porte-bonheur d’un seul type dans « Animal Crossing: New Horizons ». Les tenues suivantes, qui consistent toujours en un robe, sur Paire de chaussures et une Coquille d’oeuf comme chapeau vous pouvez ensuite construire:

Tenue oeuf porte-bonheur en bois : à partir de 15 œufs en bois

: à partir de 15 œufs en bois Tenue Air Lucky Egg : à partir de 15 œufs aériens

: à partir de 15 œufs aériens Tenue d’œuf porte-bonheur de l’eau : à partir de 15 œufs d’eau

: à partir de 15 œufs d’eau Tenue oeuf porte-bonheur feuillage : à partir de 15 œufs en feuilles

: à partir de 15 œufs en feuilles Œufs de roche chanceux – Équiper : à partir de 15 œufs de roche

– : à partir de 15 œufs de roche Oeufs porte-bonheur de la Terre–Équiper: à partir de 15 œufs de terre

Récompense pour toutes les tenues d’oeuf: Une fois que vous avez confectionné toutes les tenues, vous recevrez toujours les recettes pour deux autres vêtements:

Robe de soirée Lucky Egg

Chapeau de fête aux œufs chanceux

Alors voyez-le Robe de soirée Lucky Egg velours Chapeau de Fête que vous pouvez évoquer avec une quantité généreuse d’œufs collectés.

Que se passe-t-il le jour du lapin?

Pour Pâques le 4 avril 2021 vous trouverez Ohs sur le champ de foire de votre île ACNH. Si vous avez été occupé à collecter et à fabriquer des œufs et que vous avez fabriqué les 18 objets, vous recevrez vos dernières surprises de Pâques ce jour-là en parlant au lapin costumé.

Recette: Archway de jour de lapin en adressant simplement

en adressant simplement Recette: Ohs tête bobble en élaborant toutes les recettes de Pâques

en élaborant toutes les recettes de Pâques Recette: Baguette de jour de lapin en remettant la tête de pompon Ohs

Nouveaux articles dans la boutique de Nook

Il n’y a pas de nouvelles recettes pour le Bunny Day en 2021, mais il y a cinq nouveaux objetsqui sont disponibles à l’achat dans Boutique de Nook Tobe offert. Pendant la période de l’événement, un autre des objets de Pâques suivants y sera disponible chaque jour:

Arbre de jour de lapin

Topiaire de jour de lapin

Drapeau de jardin de jour de lapin

Jardinière Bunny Day

Bonbons de jour de lapin

