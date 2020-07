Animal Crossing a désespérément besoin de plus d’emplacements de conception maintenant

Animal Crossing: Nouveaux horizons accorde aux joueurs exactement 50 emplacements de conception qui peuvent être utilisés pour personnaliser le contenu du jeu. Peut-être que cela semble beaucoup, et c’est du moins par rapport aux jeux précédents qui offraient beaucoup moins que ce que nous avons maintenant. Mais au fil du temps, et à mesure que Nintendo ajoute plus de fonctionnalités au jeu, 50 ne suffisent tout simplement pas.

Les fentes de conception sont utilisées pour toutes sortes de choses, de la confection de vêtements à l’ajout de détails de personnages, tels que les sourcils ou les tatouages. Les machines à sous sont également souvent utilisées pour les routes personnalisées, comme le célèbre «Chemin» qui recrée l’aspect et la convivialité des anciens jeux d’Animal Crossing. Cela seul – une conception de chemin étoffée – peut remplir rapidement vos emplacements de conception personnalisée. Au minimum, nous parlons de neuf emplacements pour un seul type de chemin. Et la plupart des gens utilisent plusieurs types de chemins, pour s’assurer que leurs îles ne semblent pas monotones.

pour essayer de faciliter la visualisation de la manière dont j’ai placé les différentes tuiles les unes à côté des autres pour créer un aspect de chemin “ naturel ”, j’ai aligné une grille (très) désordonnée ci-dessous avec des étiquettes de tuiles. remarquez comment j’ai essayé de ne mettre aucune des mêmes tuiles l’une à côté de l’autre pic.twitter.com/ZjcG4qdlB0 – quinn ♡ comms fermé! (@sleepyluck) 30 juillet 2020

Les chemins n’existent pas dans le vide et sont généralement agrémentés d’extras en cours de route, comme de la mousse ou des souches. Les gens aiment aussi utiliser des machines à sous design pour ajouter des choses que le jeu de base ne permet pas, comme déposer une couverture de pique-nique ou un tapis à l’extérieur.

Certains vont encore plus loin et utilisent des emplacements de conception pour créer des paysages élaborés, tels que des fermes ou des écuries. Il est également courant de voir des emplacements de conception pour des éléments plus basiques, comme des panneaux. Jusqu’à présent, nous n’avons couvert que les décorations – mais les joueurs aiment aussi concevoir des lignes de mode! Avoir une garde-robe décorée vous coûtera également quelques précieux emplacements, en supposant que vous ne les ayez pas déjà remplis de routes. Ai-je mentionné que vous partagiez des machines à sous de conception avec toute autre personne vivant sur votre île? Du coup, même 50 ne suffisent pas.

Certes, rien de tout cela n’est nouveau. Le nombre limité de machines à sous de conception est un problème dont les joueurs discutent depuis des mois maintenant, certains même développement de solutions de contournement pour économiser des emplacements supplémentaires. Mais la discussion sur l’espace limité est revenue au premier plan de la conversation une fois de plus parce que Nouveaux horizons‘ dernière mise à jour aussi nécessite des emplacements de conception vierges, sans fournir aux joueurs un espace supplémentaire pour les héberger.

Le mécanisme de feux d’artifice récemment ajouté peut être personnalisé pour afficher tout ce que vous voulez – à condition que vous ayez les emplacements pour le faire. Certaines personnes pourraient! Mais la plupart des gens atteignaient déjà leur limite avant l’introduction des feux d’artifice et doivent maintenant décider des emplacements qu’ils sacrifieront pour assurer un beau spectacle de lumière. C’est une demande ennuyeuse qui peut parfois avoir un effet secondaire amusant, comme Utilisateur Twitter @acnhprime découvert.

Espérons que le fait que Nintendo ait mis à jour avec diligence Nouveaux horizons puisque le lancement signifie que ce n’est qu’une question de temps avant que nos emplacements de conception ne soient élargis. Mais d’ici là, des choix doivent être faits; les créneaux horaires doivent être sacrifiés. Je suis désolé, les joueurs inconditionnels d’Animal Crossing.