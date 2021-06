Angelina Jolie tourne des années au milieu d’une bataille avec Brad Pitt pour ses enfants

Angelina Jolie pourrait célébrer parce que ce vendredi fête ses 46 ans devenir l’une des actrices les plus célèbres de la planète. Cependant, Son temps présent est loin d’être idéal car il traverse un moment personnel difficile: est en plein conflit avec son ex-mari Brad Pitt au sujet de la possession de leurs enfants.Revoyez comment il s’est retrouvé dans la situation difficile qu’il vit et qui sont ses enfants !

Au moment de rencontrer l’acteur, l’interprète avait déjà adopté son premier enfant : Maddox, né le 5 août 2001, sous le nom de Rath Vibol en Cambodge. Puis, avec son mari, elle a adopté une fillette éthiopienne de six mois nommée Zahara. Ils avaient tous les deux le nom de famille Jolie-Pitt.

Le 27 mai 2006, le troisième enfant du couple arrive au monde. Shiloh est né en Namibie et a découvert au fil des ans que elle se percevait comme un garçon bien qu’elle soit née comme une fille. À 11 ans, il a commencé un traitement hormonal pour avoir le corps masculin que je ressentais et continuer à être appelé John.

Le quatrième enfant du couple est arrivé en 2007, quand Jolie a adopté un garçon vietnamien de trois ans, qu’elle a nommé Pax. Un an plus tard et après avoir pris des pilules de fertilité, l’actrice a donné naissance à des jumeaux en France nommés Knox Leon et Vivienne Marcheline. Les six enfants et le couple vécurent heureux, mais pas pour toujours : en 2016, tout a commencé à mal tourner.

En septembre de cette année-là, Angelina a mis fin aux rumeurs sur le mariage et a annoncé qu’elle et Brad s’étaient séparés. Il est également apparu un incident dans un avion privé où l’acteur était accusé d’avoir agressé physiquement et verbalemente ton fils aîné, Maddox, au milieu d’une dispute avec Angelina. L’interprète troyen a été acquitté de ces accusations, mais il y avait encore la bataille juridique pour la garde des enfants.

Jusqu’à présent, les artistes ne se sont toujours pas mis d’accord sur la possession de Pax, Zahara, Shiloh, Knox et Vivienne (Maddox a l’âge légal). Jolie insiste pour que les déclarations de Maddox soient prises en tant que témoin de l’incident qu’il a signalé en 2016. Le juge Ouderkirk n’a pas accédé à cette demande et a statué en faveur de Pitt sur la garde des mineurs. Face à cette situation, Angelina se sent lésée par la Justice.

La protagoniste de Maléfique insiste sur le fait qu’elle a « Nouvelles preuves et documents prouvant la violence domestique« dans l’intimité familiale qu’ils ont eue pendant neuf ans. De leur côté, son ex-mari nie les accusations et regrette que son ex-femme ait pris cette voie dans le conflit.

Qui sont les enfants d’Angelina Jolie et Brad Pitt ?

Maddox Chivan Jolie-Pitt – 19 ans

Adopté en 2002, né le 5 août 2001, sous le nom de Rath Vibol au Cambodge.

Zahara Marley Jolie Pitt – 16 ans

Adopté en 2005, né le 8 janvier 2005, sous le nom de Yemsrach en Ethiopie.

Jhon Nouvel Jolie-Pitt – 15 ans

Fils biologique, né le 27 mai 2006 en Namibie.

Pax Thien Jolie-Pitt – 17 ans

Adopté en 2007, né le 29 novembre 2003, sous le nom de Pham Quang Sang au Vietman.

Knox Leon et Vivienne Marcheline Jolie-Pitt – 12 ans

Jumeaux biologiques, nés le 12 juillet 2008 en France.