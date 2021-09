Angelina Jolie publie une photo avec des gymnastes qui ont témoigné à Washington : « En admiration devant leur courage »

Les courageux gymnastes qui ont témoigné devant la commission judiciaire du Sénat cette semaine au sujet des abus sexuels qu’ils ont subis aux mains de Larry Nassar avaient un fier partisan dans leur coin.

Angelina Jolie a partagé jeudi une photo d’elle sur Instagram avec cinq des femmes pour exprimer son admiration alors qu’elles se battent pour le changement et la responsabilité après que le FBI a admis mercredi avoir mal géré l’enquête sur l’ancien médecin américain de gymnastique.

« J’ai été honorée de rencontrer certains des courageux gymnastes américains qui ont comparu hier devant la commission judiciaire du Sénat », a écrit Jolie. « Je suis impressionnée par leur courage et leur engagement à prévenir de futurs échecs dans l’enquête sur les abus. Comme l’a dit Aly Raisman dans son témoignage, « plus de 100 victimes auraient pu être épargnées par les abus. Tout ce dont nous avions besoin, c’était d’un adulte pour faire la bonne chose. ”’

« Envoyer du soutien et du respect à eux, et à tous ceux qui revivent ce traumatisme afin que des réformes du système puissent avoir lieu. J’étais à Capitol Hill cette semaine, m’engageant avec les sénateurs sur la réautorisation de la loi sur la violence contre les femmes et les réformes du FBI, y compris de meilleures protections pour les victimes de violence les enfants, la collecte de preuves médico-légales non biaisées, les soins de traumatologie et la formation judiciaire. »

Jolie est photographiée avec d’anciennes gymnastes d’élite Kaylee Lorincz, Maggie Nichols, McKayla Maroney, Jessica Howard et Aly Raisman, qui ont toutes déclaré avoir subi des abus sexuels de la part de Nassar. Le médecin en disgrâce purge jusqu’à 175 ans de prison après avoir plaidé coupable d’avoir abusé de 10 des plus de 265 accusateurs qui se sont manifestés.

Jolie a été une ardente défenseure des droits des femmes et s’est prononcée contre la violence et les abus sexistes, passant près de deux décennies à faire campagne pour les droits humains dans le monde entier. Dans un essai pour le magazine TIME l’année dernière, elle a écrit sur la pandémie effaçant potentiellement des décennies de gains en matière d’égalité des sexes dans le monde.

Les gymnastes se battent pour obtenir des comptes après qu’il est apparu que le FBI n’avait ouvert une enquête sur Nassar que près d’un an après avoir pris connaissance des accusations. Pendant ce temps de latence, on estime que Nassar a abusé de plus de 70 gymnastes supplémentaires.

Raisman a parlé AUJOURD’HUI jeudi de sa frustration face au traitement de l’affaire par le FBI et de ses espoirs d’une enquête indépendante sur la façon dont cela s’est produit afin qu’une situation similaire puisse être évitée à l’avenir.

« L’agent n’arrêtait pas de diminuer mes abus et de me dire qu’il n’avait pas l’impression que c’était un gros problème et que je devrais peut-être abandonner l’affaire », a déclaré Raisman.

« Ce n’était tout simplement pas une bonne expérience, et écouter le témoignage de McKayla Maroney était tout simplement déchirant d’entendre son expérience également. C’est dévastateur. »

En rapport: