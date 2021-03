Angelina Jolie dit qu’elle a la preuve d’allégations contre Brad Pitt

Depuis le jour où ils se sont rencontrés pour la première fois sur le tournage de M. et Mme Smith, Angelina Jolie et Brad Pitt étaient le « It Couple ».

Ils étaient un sujet tendance avant que nous sachions ce qu’étaient les hashtags. Chaque reportage à leur sujet était dévoré avec un enthousiasme absolu.

Et même si le couple a quitté le mariage brisé de Pitt avec l’ancienne star de « Friends » et porte-parole actuelle d’Aveeno, Jennifer Aniston, dans leur sillage, le temps avait semblé être gentil avec le couple dangereusement amoureux et surhumainement sexy qui a valu le portemanteau « Brangelina », redéfinissant leur statut de superstar uni.

Mais après une relation tumultueuse qui a abouti à un mariage et à six enfants – trois adoptés, trois biologiques – le conte de fées, hélas, a pris fin lorsqu’Angelina Jolie a demandé le divorce le 19 septembre 2016.

Et bien que les tribunaux aient rétabli Jolie et Pitt au statut de «célibataire» le 12 avril 2019 – les laissant légalement libres de se marier à qui ils veulent – leur procédure de divorce continue de faire rage.

Aujourd’hui, le mot de la salle d’audience, grâce aux documents nouvellement déposés, est que Jolie dit qu’elle a des preuves pour étayer ses accusations de violence domestique contre son ex-mari oscarisé.

Que savons-nous des nouvelles accusations d’Angelina Jolie contre Brad Pitt?

Nous allons jeter un coup d’oeil.

Angelina Jolie a déposé de nouveaux documents indiquant qu’elle pouvait étayer ses allégations de violence domestique le 12 mars 2021.

Jolie dit qu’elle envisage d’offrir « la preuve et l’autorité » que Pitt s’est livrée à la violence domestique contre elle.

Elle a également déposé un document judiciaire distinct concernant le témoignage de leurs enfants mineurs. Aucun détail supplémentaire, y compris des détails sur la nature de la violence domestique présumée, n’a été publié au moment de la rédaction de cet article.

Une source proche du dossier affirme que les accusations sont fausses.

« C’est juste un autre cas d’Angelina qui change le récit quand cela lui convient. Mis à part la seule accusation qu’elle a faite en 2016 qui a fait l’objet d’une enquête et a été rejetée, il n’y a jamais eu d’autres dossiers, rapports de police ou même accusations jusqu’à ce que cela lui convenait cas », a déclaré une source proche du dossier à Entertainment Tonight.

Jolie a déjà accusé Pitt de maltraitance d’enfants.

En 2016, Pitt a été signalé au Département des services à l’enfance et à la famille de Los Angeles (DCFS) après un incident qui aurait eu lieu au sein de la famille sur un vol international privé. Le FBI, qui était impliqué parce que l’avion était en vol à l’époque, a également enquêté sur l’incident.

Peu de détails sur ce qui s’est passé ont été rendus publics, le FBI étant seulement prêt à confirmer qu’un « incident de protection de l’enfance » avait eu lieu entre l’acteur et son fils.

TMZ a déclaré avoir reçu des récits contradictoires sur ce qui était réellement descendu de leurs sources. mais on croyait qu’il y avait eu une sorte d’altercation entre Pitt et Maddox, alors fils de 15 ans, devant Jolie.

Le nom de la personne qui a fait le rapport initial n’a jamais été officiellement confirmé, bien que des sources aient laissé entendre qu’Angelina Jolie était la personne qui a fait l’appel anonyme aux autorités.

Après avoir mené leurs enquêtes, les deux agences classent leurs affaires comme non fondées, sans qu’aucune accusation n’ait été déposée contre l’acteur.

<< En réponse aux allégations faites à la suite d'un vol dans la juridiction aéronautique spéciale des États-Unis qui a atterri à Los Angeles avec M. Brad Pitt et ses enfants, le FBI a procédé à un examen des circonstances et ne poursuivra pas d'enquête. Aucune accusation ont été déposées dans cette affaire », a déclaré le FBI dans son communiqué officiel.

Pitt a déclaré qu’il avait été blessé par les accusations.

«C’est un frein de voir certaines choses se droguer en public et être mal interprétées», a-t-il déclaré à GQ.

«Je m’inquiète davantage pour mes enfants, pour y être soumis et pour leurs amis qui en tirent des idées», a-t-il poursuivi. « Et bien sûr, ce n’est pas fait avec aucune sorte de délicatesse ou de perspicacité – c’est fait pour vendre. Et donc vous connaissez les ventes les plus sensationnelles, et c’est ce à quoi elles seront soumises, et cela me fait mal.

« Je m’inquiète davantage dans ma situation actuelle au sujet du diaporama de mes enfants. Je veux m’assurer qu’il est bien équilibré. »

Ni Brad Pitt ni Angelina Jolie n’ont commenté les dernières mises à jour à ce sujet.

Au moment d’écrire ces lignes, ni Brad Pitt ni Angelina Jolie, individuellement ou par l’intermédiaire de leurs représentants, n’ont publié de déclaration concernant les derniers dépôts.

Pour le bien de leurs enfants, nous espérons que tout pourra être réglé à l’amiable – et bientôt.

Bernadette Giacomazzo est une rédactrice, écrivaine, photographe et publiciste dont le travail a été présenté dans People, Teen Vogue, Us Weekly, The Los Angeles Times, The New York Post, etc..