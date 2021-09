Angelina Jolie a accusé Brad Pitt d’avoir abusé de sa renommée dans leur bataille juridique

Angelina Jolie et Brad Pitt font face à un procès pour la garde de leurs enfants depuis 2016 et maintenant un nouveau chapitre s’est ajouté. Connaître tous les détails.

Brad Pitt etAngelina Jolie Ils n’arrêtent pas d’ajouter des chapitres à leur histoire de chagrin. Après avoir été l’emblématique « Brangelina » pendant plusieurs années à Hollywood, ils ont maintenant décidé de se séparer, mais pas de la meilleure façon possible. Cela fait cinq ans qu’ils ont mis fin à leur relation et, depuis lors, ils ont succombé dans une bataille juridique qui semble n’avoir aucune fin.

L’objectif de Brad Pitt et Angelina Jolie est de parvenir à un accord concernant la garde de cinq de ses six enfants. De son côté, il souhaite que ce soit une tenure partagée, alors qu’elle peine à en obtenir la totalité. La première avancée du procès a eu lieu en juin de cette année lorsque le juge chargé de l’affaire a décidé de leur accorder le mandat partagé.

Cependant, cette ordonnance a fait l’objet d’un appel par les avocats de Jolie, déclarant que trois de ses fils voulaient témoigner contre Pitt, mais que le magistrat ne les a pas autorisés. Et, quelques mois plus tard, c’est la grande victoire de l’actrice de maléfique: Votre équipe a réussi à faire retirer le juge John W. Ouderkirk de l’affaire par souci d’équité.

Selon ce que l’actrice a jugé, le magistrat avait une relation de travail avec l’un des avocats de son ex-mari, Pitt. Mais, comme si cela ne suffisait pas, maintenant c’était pour plus et a accusé Brad d’avoir abusé de son statut de célébrité afin d’obtenir un traitement préférentiel dans cette bataille juridique.

Tout est né sur la base Brad Pitt a déposé une plainte alléguant que Angelina Jolie il était au courant de la relation de son avocat avec le juge et a donc demandé à la cour d’appel de Californie de revoir la décision. « Il s’agit d’un effort de dernière minute de la part d’un célèbre avocat plaidant en quête d’un traitement spécial. Il n’y a rien à voir ou à revoir icií », ont déclaré les avocats de Jolie dans sa défense.