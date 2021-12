Andy Serkis aimerait revenir pour Venom 3

Venin 3 a maintenant été confirmé comme étant dans les premiers stades, et avec le retour de Tom Hardy en tant qu’anti-héros titulaire, Venom : qu’il y ait un carnage le réalisateur Andy Serkis espère également un retour. Bien qu’il semble qu’il n’ait pas encore reçu d’appel téléphonique de Sony, Serkis a déclaré qu’il aimerait avoir l’opportunité de jouer à nouveau dans l’arène du Venom-Verse.

« Je veux dire, oui, bien sûr. C’est un monde tellement merveilleux dans lequel jouer. Et je suis sûr qu’il y en aura, je suis sûr qu’il y en aura. Eh bien, espérons-le…. Je ne veux pas compter nos poulets. Mais oui, bien sûr. C’était un monde tellement amusant à jouer.

Réalisé par Andy Serkis d’après un scénario de Kelly Marcel, et basé sur une histoire qu’elle a écrite aux côtés de Tom Hardy qui incarne le couple central peu orthodoxe du film, Eddie Brock et Venom, Venom : qu’il y ait un carnage met également en vedette Michelle Williams, Naomie Harris, Reid Scott, Stephen Graham et Woody Harrelson, et réunit le public avec Brock et son copain extraterrestre alors que le journaliste en croisade tente de relancer sa carrière dans le journalisme en interviewant le tueur en série Cletus Kasady, qui devient le hôte d’un symbiote extraterrestre similaire à Venom nommé Carnage.

Serkis a poursuivi en expliquant ce qu’il pense avoir fait Venom : qu’il y ait un carnage un succès auprès du public, et c’est quelque chose qu’il aurait sans doute envie de poursuivre dans une troisième aventure. « Le tout dans ce film était de trouver le bon équilibre tonal, de sorte qu’il ne devienne jamais autoréférentiel et plaisant », a-t-il poursuivi. «Ça n’en est jamais arrivé là. C’était toujours juste une écriture vraiment intelligente et un jeu intelligent de l’écriture qui, je pense, l’a gardée dynamique, pétillante et amusante, vraiment amusante. La relation avec Eddie et Venom, quand ils s’affrontent et tout ça, est vraiment hilarante.

Tout comme son prédécesseur, Venom : qu’il y ait un carnage a rencontré des critiques mitigées de la part des critiques, mais, encore une fois comme le premier Venin, la suite a été bien accueillie par le public, recueillant un box-office impressionnant et conduisant ainsi à une troisième sortie pour Brock et son copain gluant. La productrice Amy Pascal a maintenant confirmé que Venom 3 en était aux premiers stades en déclarant: « Nous en sommes actuellement à la phase de planification, mais ce sur quoi nous nous concentrons est de faire en sorte que tout le monde vienne voir No Way Home. »





La scène post-générique à la fin de Venom : qu’il y ait un carnage a rapproché plus que jamais le Venom-Verse de Sony et l’univers cinématographique Marvel, avec le symbiote transportant Eddie Brock à travers le multivers et dans le MCU, la paire voyant même Spider-Man de Tom Holland et J. Jonah Jameson de JK Simmons aux actualités .

Tom Hardy, quant à lui, est ravi de fusionner progressivement les deux univers, révélant que, tant que toutes les pièces nécessaires sont en place, Venom 3 pourrait enfin voir Venom et Spider-Man entrer en collision. « Il y a un Venom-Verse, il y a un Spider-Verse, il y a des multivers, il y a toutes sortes de canons, de traditions et de mythologies à explorer à la fois latéralement et dans le temps », a expliqué l’acteur. « Je pense qu’avec les bonnes personnes et la bonne planification , et les retours du public, et comprendre qu’il s’agit de faire les bons choix au bon moment… Même avec la prévoyance de comprendre où les choses peuvent déjà aller ou ils souhaitent aller, c’est une combinaison de tous ceux dans l’alchimie de ce qu’il sera. » Cela nous vient de Metro.









