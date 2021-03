Android Ready SE Alliance: les clés de voiture sur votre mobile

Google souhaite que vous emportiez vos clés de voiture, votre pièce d’identité et même votre portefeuille de crypto-monnaie sur votre mobile et même sur votre smartwatch.

À l’heure actuelle, nous pouvons déjà porter le DNI et le permis de conduire sur notre mobile, mais Google souhaite que vous puissiez également transporter les clés de votre voiture ou de votre maison grâce à Android Ready SE.

Android Ready SE: ce que c’est et ce qu’il fera

En 2018, Google a introduit un module de sécurité appelé Titan M qui a préservé la confidentialité de nos données et, en outre, nous a protégés contre les attaques externes et le fabricant coréen Samsung a fait de même, l’année dernière, sur votre Galaxy S20.

Mais, compte tenu de l’énorme fragmentation que nous trouvons dans Android, Google vient d’annoncer une alliance avec les fournisseurs Secure Element (SE), appelée Android Ready SE, pour rendre tous les smartphones Android plus sûrs.

L’objectif principal de cette alliance est de garantir la sécurité de nos clés, à travers un stockage des clés inviolable cela nous permettra d’utiliser notre terminal mobile comme:

Ongle clé numérique de notre voiture, de notre maison ou de notre bureau .

. Un système de documentation mobile qui nous permettra d’accéder à nos Carte d’identité, passeport et permis de conduire .

. Un portefeuille ou portefeuille numérique de nos crypto-monnaies.

Le géant américain a confirmé que la plupart des derniers smartphones ils ont déjà ce matériel pour protéger nos données, appelé Strongbox, mais pour accélérer le déploiement de cette technologie sur un plus grand nombre d’appareils, Google s’est associé à des fournisseurs de Secure Element (SE) pour développer une série de Applets open source, qui sont maintenant prêts à l’emploi dans le but que les entreprises et les fabricants les intègrent dans leurs applications le plus rapidement possible.

Nous devons nous rappeler qu’avoir une clé numérique pour notre voiture n’est pas quelque chose de nouveau, puisque l’iPhone et l’Apple Watch avec iOS 14 peuvent déjà, depuis l’année dernière, ouvrir et fermer certains modèles BMW d’un simple toucher, en utilisant la technologie NFC et le matériel de sécurité d’Apple.

Une technologie qui ne sera pas uniquement disponible sur les smartphones

Mais Google ne souhaite pas que cette fonctionnalité soit limitée uniquement à un terminal mobile, mais qu’elle puisse être utilisée sur tous types d’appareils, c’est pourquoi il a annoncé que ces applets open source seraient également compatibles avec Android TV, Android Auto et même Wear OS, ce qui signifie qu’à l’avenir, nous pourrons ouvrir la voiture en toute sécurité en utilisant uniquement notre smartwatch.

Le géant américain a confirmé que divers fabricants d’appareils Android implémentent déjà Android Ready SE dans leurs produits, et on s’attend à ce que, dans un proche avenir, cette technologie soit déjà disponible pour une grande majorité d’utilisateurs.

