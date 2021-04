Android 12 traduira automatiquement les applications dans votre langue maternelle

Android 12 inclura la traduction automatique de toutes les applications, aussi bien celles du système que celles de tiers.

Android est le système d’exploitation mobile le plus utilisé au monde avec plus de 2,5 milliards d’utilisateurs actifs et la dernière version de celui-ci, Android 12, dévoile peu à peu son actualité et l’une des dernières révélées est traduction automatique des applications dans votre langue maternelle.

C’est l’une des améliorations les plus remarquables d’Android 12

Comme l’ont découvert les collègues XDA-Developers, la dernière version non officielle d’Android 12 contient une série de nouvelles fonctions et de changements dans l’interface, non visibles à ce jour.

Ainsi, Google travaillerait sur un service de traduction automatique des applications à différentes langues, non seulement des applications du système d’exploitation mais également à partir d’applications tierces.

Vraisemblablement, cette traduction sera faite avec le traducteur de Google, bien qu’il soit possible que le géant américain l’autorise à le faire avec des applications tierces.

Cela est possible grâce au fait que dans Android 10, la société basée à Mountain View a ajouté « Les rôles », qui définissent les applications qui peuvent avoir certains privilèges et il se peut que Google ajoute « Traducteur » comme rôle, bien que l’on ne sache toujours pas si ce dernier peut être utilisé par les applications installées par l’utilisateur.

En gros, cette nouvelle fonctionnalité se traduira automatiquement dans votre langue maternelle l’interface de ces applications qui ne sont pas Et c’est quelque chose qui profitera à la fois aux utilisateurs et aux développeurs d’applications.

Dans ce dernier cas, tous les développeurs qui ne dispose pas de ressources pour traduire votre application ils peuvent laisser Android 12 s’en occuper à leur place.

Gardez à l’esprit que Google n’a pas encore publié la version stable d’Android 12, pour le moment Developer Preview 2.2 est disponible, et jusqu’à ce que cela se produise, nous ne pourrons pas le savoir avec certitude. si cette nouvelle fonctionnalité sera une réalité et comment elle sera mise en œuvre.

