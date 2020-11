Android 12: les mises à jour arrivent-elles plus rapidement sur votre smartphone?

Les mises à jour des applications Android sont souvent lentes à se propager, sans parler des mises à jour du système d’exploitation elles-mêmes. Avec Android 12, Google veut enfin changer cela. En outre, le système d’exploitation des smartphones de différents fabricants pourrait devenir plus uniforme – mais il y a aussi un problème.

La clé des mises à jour considérablement accélérées réside dans le soi-disant “Android Runtime” (ART), rapporte les développeurs XDA. ART traduit le code d’une application en commandes concrètes. Avec Android 12, Google est apparemment en train de changer la façon dont le système d’exploitation lit le code. De cette manière, les développeurs d’applications et Google eux-mêmes pourraient mettre en œuvre des améliorations individuelles ou des mises à jour de sécurité beaucoup plus rapidement. Cela pourrait être fait directement via le Google Play Store – c’est pourquoi vous n’avez plus à attendre des semaines ou des mois pour la prochaine mise à jour majeure.

Les applications sont plus lentes au début?

Cette étape pourrait également rendre le comportement des applications plus uniforme – sur les appareils de différents fabricants. Cependant, ce n’est pas seulement un avantage. Parce que de nombreuses entreprises ont trouvé leurs propres moyens d’accélérer ou d’améliorer certaines applications. Ces modifications ne seraient plus possibles avec le nouvel ART d’Android 12.

Afin que les mises à jour atteignent votre smartphone plus rapidement, Google a lancé il y a longtemps le soi-disant «Project Mainline». Avec Android 12, l’ART va devenir son propre module principal. C’est la base pour fournir des corrections de bogues individuelles directement via le Google Play Store, par exemple.

Pas la première tentative

Google a fait plusieurs tentatives dans le passé pour obtenir des mises à jour de vos appareils plus rapidement. Les «mises à jour transparentes», qui permettent d’installer directement les mises à jour de sécurité, en sont un exemple. Mais Samsung, par exemple, n’a pas implémenté initialement cette méthode jusqu’à ce que Google la rende obligatoire pour Android 11 et supérieur.

Il reste à voir quel effet le Project Mainline et le nouvel ART ont réellement sur la rapidité avec laquelle les mises à jour Android atteignent votre smartphone. Parce que cet espoir n’est pas seulement pour Android 12, mais pour longtemps. Avec chaque nouvelle version d’Android, les rumeurs renaissent que cette fois, il y a vraiment une amélioration notable dans ce domaine.