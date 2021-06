Android 12 Beta 2 se déploie avec de nouvelles fonctionnalités, notamment le tableau de bord de confidentialité, la notification de toast et plus encore

14 juin 2021 12:30:22 IST

Google a annoncé la Mise à jour Android 12 le mois dernier à l’I/O 2021 avec des caractéristiques de conception basées sur un nouveau thème appelé « Material You ».

Maintenant, Google a maintenant déployé Android 12 Beta 2 pour les utilisateurs de Pixel avec de nouvelles fonctionnalités de confidentialité telles que le tableau de bord de confidentialité, la notification de toast et plus encore. Dave Burke, le vice-président de l’ingénierie pour Android a même annoncé qu’Android 12 Beta 2 est « de loin notre version bêta la plus téléchargée/installée à ce jour ». Les utilisateurs de Pixel (Pixel 3 et versions ultérieures) ont désormais accès à Android 12 beta 2, et ils peuvent désormais inscrire leur appareil sur le Site bêta d’Android.

La version bêta d’Android 12 est de loin notre version bêta la plus téléchargée/installée à ce jour. En parlant de ça, Beta 2 est disponible aujourd’hui : https://t.co/VR8CtXKWkZ – Dave Burke (@davey_burke) 9 juin 2021

Fonctionnalités d’Android 12 bêta 2

En plus des fonctionnalités de conception disponibles dans la première version bêta, Android 12 bêta 2 est livré avec un nouveau tableau de bord de confidentialité. Il affiche les applications qui ont accès au microphone, à la caméra et à l’emplacement. Comme par Android, « Les utilisateurs peuvent également demander des détails à une application sur la raison pour laquelle elle a accédé à des données sensibles, et les développeurs peuvent fournir ces informations dans une activité en gérant une nouvelle intention système, ACTION_VIEW_PERMISSION_USAGE_FOR_PERIOD ».

La nouvelle version bêta affiche également les indicateurs de micro et de caméra dans la barre d’état. Les utilisateurs peuvent choisir de désactiver le microphone et la caméra en accédant aux paramètres rapides. Android 12 beta 2 reçoit également une « notification de toast » qui apparaîtra en bas de l’écran chaque fois que les applications lisent à partir du presse-papiers. En termes simples, cette notification sera affichée lorsque les utilisateurs copient les données d’une application dans le presse-papiers.

En plus de cela, les utilisateurs bénéficieront également d’une fonctionnalité « Panneau Internet » pour la barre d’état, les paramètres rapides et les paramètres qui leur permettront de basculer facilement entre leurs fournisseurs Internet et de résoudre les problèmes de connectivité réseau.

Android 12 bêta : comment installer

La version bêta publique d’Android 12 est maintenant disponible pour le téléchargement pour Google Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3A, Pixel 3A XL, Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 4A, Pixel 4A 5G et Pixel 5. Notamment, avant de le télécharger, vous devez inscrire votre appareil sur le Site Web de la version bêta d’Android 12.

Une fois que vous avez enregistré votre appareil, il vous suffit de suivre ce chemin simple : Paramètres > Système > Avancé > Mise à jour du système > Vérifier la mise à jour. Il faudra un certain temps pour obtenir la mise à jour, vous devez donc l’attendre.

Android 12 bêta : comment désactiver la mise à jour bêta

Pour vous désinscrire, vous devez visiter le site Web de la version bêta d’Android et sélectionner l’option « désinscription » présente au bas du nom de votre appareil. Maintenant, allez dans Paramètres > Système > Avancé > Mise à jour du système > Vérifier la mise à jour. Installez la mise à jour et c’est tout. N’oubliez pas que vous devez effectuer une sauvegarde des données car la nouvelle mise à jour réinitialisera votre téléphone en usine.

Modification de la conception « Material You » d’Android 12

Google affirme que la conception d’Android 12 est basée sur une idéologie « Material You » qui permettra aux utilisateurs de personnaliser l’interface utilisateur selon leurs préférences. La nouvelle interface utilisateur sera dotée d’une nouvelle fonctionnalité « Extraction de couleurs » qui crée une palette personnalisée en fonction du fond d’écran choisi. Il applique en outre cette couleur à la nuance de notification, à l’écran de verrouillage, aux commandes de volume, aux nouveaux widgets, etc.

Vous obtenez un nouvel écran de verrouillage qui prend en charge l’éclairage dynamique. L’horloge sur l’écran de verrouillage s’agrandit également lorsqu’il n’y a pas de notifications. Les « paramètres rapides » de la barre de notification incluent désormais également les commandes Google Pay et Home.

De plus, vous pouvez désormais invoquer Google Assistant en appuyant longuement sur le bouton d’alimentation.

.

