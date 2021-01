Android 12 apportera au Google Pixel la fonction la plus utile d’iOS 14

Certaines applications tierces le proposent déjà dans le Play Store, mais le geste du double-appui à l’arrière sera natif dans Android 12 au moins pour les mobiles Pixel.

Qu’on le veuille ou non, les téléphones Android tirent parti de certaines améliorations iOS tout comme Apple profite de certaines des implémentations les plus réussies de la plate-forme Google, il est donc bon de voir comment Ce transfert d’actualités nous apporte des fonctionnalités aussi intéressantes que celle-ci qui arrivera sous Android 12 après de multiples rumeurs.

Et oui, les amis, de 9to5Google ils soulignent déjà que avec Android 12 et au moins sur les téléphones Google Pixel nous pouvons voir de nouvelles façons d’interagir avec l’appareil, en commençant par le geste du double tap publié par Apple dans iOS 14, ainsi que d’autres options aussi importantes que l’ouverture à d’autres magasins d’applications, l’hibernation des applications ou le multitâche évolué.

Ce n’est pas que ce soit quelque chose de nouveau, car Apple a déjà introduit la fonctionnalité l’année dernière et Les premiers pas de Google avec le double tap ont été remarqués dans le Aperçu des développeurs 2 Android 11, l’été dernier, bien que finalement La version stable d’Android 11 n’incluait pas l’option parmi ses nouveautés.

Nous avons même vu comment certains les développeurs tiers ont pris le gant, publiant peu de temps après dans le Google Play Store des applications gratuites telles que Appuyez sur Appuyez sur qui implémentait directement le double toucher, sans limitation et pour tous ceux qui utilisent les capteurs de la plupart des appareils, permettant ainsi la geste double tap sur le dos sur presque tous les mobiles Android avec accéléromètre et gyroscope.

Le plus utile d’iOS 14 et d’Android 11, gratuit et sur n’importe quel mobile

Google n’avait pas oublié et il semble que le double tap viendra avec Android 12

Quoi qu’il en soit, il ne semble pas que le géant de Mountain View ait définitivement oublié cette option, dans laquelle ils ont continué à travailler en silence jusqu’à ce que de nombreux médias aient divulgué les informations un nouveau suite appel d’interaction ‘Colomb’ comme nom de code de développement.

Apparemment, ce sera disponible avec les versions stables d’Android 12, et au moins pour les smartphones Pixel oui mettra en œuvre des gestes comme le double tap au dos, comme vous pouvez le voir dans la vidéo qui suit, possibilité de personnaliser les actions:

En fait, c’est que Google travaille avec des options aussi importantes que le démarrage de l’assistant vocal pour faire toute demande ou pour exécuter des routines de commandes personnalisables, et même parler de la possibilité de capturer l’écran, contrôler la lecture multimédia avec des robinets ou avril du panneau de notification à la liste des applications récentes pour effectuer plusieurs tâches à la fois d’une manière plus simple et plus intuitive.

Évidemment, nous n’avons pas tous les détails sur une fonctionnalité qui se poursuit en développement, et que nous verrons dans les versions successives bêta ou Aperçu du développeur d’Android 12, bien que tout semble indiquer que Google a voulu affiner son fonctionnement avant de le mettre à disposition des utilisateurs.

En tout cas, sera une méthode d’interaction configurable et désactivable à la discrétion de ceux qui le trouvent inconfortable ou sensible aux gestes fantômes, il est donc bon qu’il y ait des options aussi utiles que celle-ci et que l’on puisse choisir si on veut l’utiliser … Voyons s’il est confirmé en février avec le premier DP1 d’Android 12!

