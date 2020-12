Andrew Sullivan dit qu’il «  a besoin  » de lesbiennes pour le soigner dans une chronique anti-trans

Andrew Sullivan a insisté sur le fait qu’il « a besoin » de lesbiennes pour vérifier sa « compréhension parfois ténue de la réalité ». (YouTube / New York Magazine)

Le commentateur politique gay Andrew Sullivan panique que les lesbiennes soient proches de l’extinction, écrivant dans une chronique anti-trans bizarre qu’il «a besoin» de femmes gays pour s’occuper de lui quand il est malade.

Sullivan est un blogueur gay, catholique romain et anglo-américain qui a travaillé comme rédacteur en chef du Nouvelle République dans les années 1990.

Dans le cadre de Les spectateurs Spécial de Noël, Sullivan a bizarrement affirmé que les lesbiennes disparaissaient au profit de «devenir des hommes» dans une chronique intitulée «Où sont passées toutes les lesbiennes?»

«Les lesbiennes me manquent», a-t-il écrit. «Il est vrai que la plupart des hommes homosexuels ne sont pas trop intégrés dans nos vies, mais la plupart d’entre nous en ont quelques-uns. Et nous en avons besoin.

«Ils vérifient notre compréhension parfois ténue de la réalité, ils roulent des yeux devant notre hédonisme, ils nous montrent comment les mariages peuvent durer et prennent soin de nous quand nous tombons malades.

De façon déroutante, après avoir utilisé des rôles de genre dépassés qui font des femmes des femmes au foyer purement soignantes, Sullivan a ensuite écrit qu’il «s’émerveillait de la capacité des lesbiennes à subvertir ce que signifie être une femme», avant d’insister sur le fait que les femmes lesbiennes doivent avoir des partenaires violents.

Il a écrit: «Nous avions les lesbiennes rouges à lèvres, dans leurs petites robes noires, et leurs partenaires de butch, souvent attachés à un mauvais smoking lors d’occasions sociales. Nous avons eu les bébés digues, qui ressemblaient à des membres de divers boys bands, et qui pouvaient se bagarrer après quelques bières; et les types de bibliothécaires calmes, toujours sur le point de vous faire taire, qui pourraient instantanément commander une pièce.

Arrivant enfin à la raison pour laquelle il croit que les lesbiennes sont en danger, Sullivan a ajouté: «Les lesbiennes me manquent ces jours-ci parce que beaucoup deviennent maintenant des hommes.

«Beaucoup des hordes soudaines de jeunes à la recherche d’une transition testostéronnée à la masculinité aujourd’hui auraient autrefois été des lesbiennes adolescentes – heureuses d’étendre le domaine de la féminité au plus garçon manqué des garçons manques.

«Mais maintenant, sous l’influence de la théorie queer et de la pression des pairs, on dit au garçon manqué que quels que soient les obstacles qu’elle peut rencontrer, ils peuvent être résolus grâce aux hormones mâles.

Les utilisateurs de Twitter n’ont pas tardé à distinguer l’étrange diatribe anti-trans de Sullivan, en écrivant: «Andrew Sullivan a-t-il considéré que toutes les lesbiennes disparaissaient de sa vie parce qu’il semble nous traiter à la fois d’infirmière privée et d’acolyte comique? Mon Dieu, c’est répréhensible.

Ah, les lesbiennes me manquent avant qu’elles ne deviennent toutes des hommes trans… elles guériraient mes blessures et me chantaient si doucement pour m’endormir…. jamais entendu parler d’une lesbienne trans qu’est-ce que c’est – Robin (@robin__craig) 28 décembre 2020

andrew sullivan: les lesbiennes me manquent

lesbiennes: nouveau téléphone qui dis – Liz Crashmas 🎄Je vous ai donné (@AsFarce) 28 décembre 2020

Un autre a écrit: «À peu près sûr que les lesbiennes ont disparu de sa vie non pas à cause d’un événement d’extinction lié aux trans, mais parce qu’il s’attend à ce qu’elles prennent soin de lui quand il est malade, ou parce qu’elles en ont assez de ne pas apprendre de toutes les fois où elles l’a appelé sur sa merde.

* des gestes dans les champs pleins de reconnaissance de l’existence de personnes trans * quand j’étais enfant, tout cela était des digues de cuir – Huw Lemmey (@huwlemmey) 28 décembre 2020

Eh bien, il semble que les lesbiennes dans la vie d’Andrew Sullivan aient cessé de le tolérer. Cela n’a rien à voir avec les personnes trans. – Benali Hamdache (@greenbenali) 28 décembre 2020

Un utilisateur de Twitter a parfaitement résumé la chronique de Sullivan: «Eh bien, il semble que les lesbiennes dans la vie d’Andrew Sullivan ont cessé de le tolérer. Cela n’a rien à voir avec les personnes trans. »