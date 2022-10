Andrew Scott a avoué ce qu’il aurait changé à propos de Moriarty dans Sherlock

célébrités

Le personnage d’Andrew Scott dans Sherlock, Moriarty, a marqué le public de la série mais l’acteur aurait changé un aspect de l’antagoniste.

©IMDBMoriarty dans Sherlock

sherlock C’était une adaptation du classique de la littérature de Arthur Conan Doyle situé dans le présent qui a donné une sensation de fraîcheur grâce aux scripts, aux valeurs de production et à la relation entre les protagonistes, Holmes en charge de Benedict CumberbatchWatson personnifié par Martin Freeman et l’antagoniste de la série télévisée, Moriarty, joué par Andrew Scott.

L’adaptation de cette histoire a remporté les éloges de la critique spécialisée qui, en Tomates pourries attribué un taux d’acceptation de 78% qui monte même à 81% si l’on prend en compte les critiques du grand public qui ont célébré la série pour laquelle Cumberbatch et Freeman ont remporté un Emmy respectivement. Dans ce contexte, Andrew Scott a pu développer un méchant inoubliable.

Moriarty a fait des apparitions sporadiques dans l’émission télévisée mais sa présence s’est souvent fait sentir malgré l’absence du personnage. En fin de compte, l’alchimie indéniable qui existait entre Benedict Cumberbatch et Andrew Scott chaque fois qu’ils partageaient l’écran, ils faisaient de cette rivalité incassable l’une des caractéristiques les plus célébrées par les fans de cette adaptation qui est devenue une rage à part entière.

Un Moriarty qui aurait pu être différent

Parler avec vestiaire Andrew Scott a avoué quel serait le changement qu’il apporterait à Moriarty en sherlock: «Parfois, je pense que ce qui effraie les gens dans la vraie vie ou pourquoi nous avons peur des gens dans la rue ou nous méfions des gens, c’est parce que nous ne les connaissons pas vraiment. C’est parce que nous ne connaissons pas leur histoire, parce que l’information que nous avons sur les gens est un pouvoir et nous permet de dire : ça va. Je sais quelle est la configuration du terrain avec cette personne.

« Si vous ne connaissez pas cette personne et qu’elle est mystérieuse, cela vous effraie un peu plus parce que vous n’avez pas cette connaissance à portée de main. La plupart du temps, je me souviens avoir demandé que mes lignes soient coupées pour en dire moins et ne pas donner votre pouvoir pour le rendre encore plus alarmant que tout cela soit sorti de nulle part. Alors oui, parfois, il s’agit d’en faire moins au lieu d’en avoir plus. »a complété l’interprète.

La vérité est que Moriarty s’est distingué à juste titre par sa capacité de dialogue, ce qui l’amène à affronter au même niveau que sherlock et dans certains cas surpasser même le protagoniste du spectacle. Si l’antagoniste avait été plus réservé pour garder le mystère autour de lui, nous aurions sûrement vu un spectacle résolument différent de celui que nous avions sur l’émission télévisée du Bbc.

