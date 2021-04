Andrew Lincoln taquine la date de début du printemps pour le film The Walking Dead Rick Grimes

Andrew Lincoln, qui a joué le rôle de Rick Grimes au cours des neuf premières saisons de The Walking Dead, A révélé qu’il comptait commencer à filmer le Film sans titre de Rick Grimes Walking Dead, « à la première opportunité disponible. » Il indique ensuite que «on parle que c’est au printemps».

Les morts qui marchent Les fans ont vu Lincoln pour la dernière fois en tant que shérif Rick Grimes en 2018, lorsque son personnage s’est sacrifié pour protéger son groupe d’une horde de zombies. Après avoir cru que Rick était mort, il a été révélé qu’il avait été sauvé par Anne (joué par Pollyanna McIntosh) et emmené dans un hélicoptère vers un endroit inconnu. On pense que l’histoire de Rick se poursuivra dans le film, où la série l’a vu pour la dernière fois. Andrew Lincoln dit ceci.

« J’ai signé pour plus d’un film. J’en suis producteur. Je ne dirigerai pas, parce que je n’aime pas me regarder, donc ce serait un exercice autodestructeur. Ce serait juste le plus douloureux … ouais, ça n’arriverait tout simplement pas! «

Le film dérivé a été annoncé quelques minutes après la diffusion du dernier épisode de Lincoln en 2018. AMC a confirmé dans un communiqué de presse que trois films se déroulant dans l’univers de The Walking Dead sont en production et Andrew Lincoln devrait revenir. Le précédent show-runner et scénariste du film dérivé, Scott Gimple, a déclaré que « les films vont être de grandes évolutions de ce que nous avons fait dans la série, avec la portée et l’échelle des fonctionnalités ».

Lorsque le film a été annoncé, il devait sortir en 2021 au plus tôt. En juillet de l’année dernière, The Walking Dead les producteurs ont confirmé que la pré-production du film était toujours en cours et que le tournage commencerait quand il serait « sûr de le faire ».

En décembre 2020, Lincoln a déclaré à Extra que le processus de tournage pouvait enfin avancer en raison du succès du vaccin COVID. Dans sa récente interview, Lincoln déclare: « Nous devons avoir le premier absolument correct et c’est pourquoi il a fallu plus de temps que prévu – et évidemment avec la pandémie ».

«Nous sommes très enthousiastes de savoir comment, à la première opportunité disponible, nous allons entrer en production – on parle de printemps. J’ai hâte d’avoir ces bottes de cow-boy», déclare Lincoln à SFX. L’année dernière, les fans ont vu Danai Gurira se retirer de Les morts qui marchent, après avoir joué à Michonne depuis 2012. Gurira devrait faire une apparition dans au moins un des films de Rick Grimes, après que son personnage découvre que Rick pourrait encore être en vie et part à sa recherche. En discutant de la sortie de Michonne de la série principale, Scott Gimple a donné un indice sur ce que nous pouvons attendre du film.

« Rick Grimes et Andrew Lincoln n’abandonneraient pas ces bottes très facilement. »

Cela suggère que le shérif est détenu contre sa volonté et pourrait expliquer pourquoi son personnage n’est pas revenu dans la série principale après tant d’années. The Walking Deadtourne actuellement sa onzième et dernière saison. Lorsque vous parlez à SFX, Lincoln dit « ne jamais dire jamais » lorsqu’on l’interroge sur un retour potentiel à la série. The Walking Deaddevrait continuer à tourner jusqu’au printemps 2022, ses derniers épisodes étant diffusés plus tard dans l’année. Ceci, ainsi que le retour d’Andrew Lincoln dans l’univers de The Walking Dead, signifie que les fans vont vivre une année très excitante. Cette nouvelle arrive via SFX.

Sujets: The Walking Dead