Andrew Lincoln révèle son épisode préféré de The Walking Dead

Les fans de The Walking Dead ont suivi de près cette histoire post-apocalyptique pendant onze ans, se préparant à sa fin imminente avec l’arrivée de la saison 11, qui conclura ses diffusions en 2022. La série commencerait son développement grâce au réalisateur et scénariste. Frank Darabont, commençant par une histoire centrée sur le personnage de Rick Grimes.

Interprété par Andrew Lincoln, Grimes est dépeint dans la série de la même manière que dans la saga de romans graphiques de Robert Kirkman en tant qu’officier de police qui, au réveil d’un coma, est choqué que le monde ait succombé à un fléau de zombies, qui a épelé le fin de la société telle que nous la connaissons.

Suivant sa lignée traditionnelle de « téléspectateurs surprenants », la neuvième saison de la série mettrait en scène la mort surprise de Rick Grimes malgré son rôle de protagoniste principal. Malgré le long chemin parcouru dans son rôle, Lincoln a révélé lors d’une conversation avec EW (Via ScreenRant) quel a été son épisode préféré, révélant qu’il est le pilote de la série : « Days Gone Bye ».

« Le premier. Il a toujours été le premier parce qu’il est tout simplement extraordinaire. Juste parce que je cherchais mon chemin, il y avait Frank (Darabont) et les frayeurs. Je l’aime. C’est vraiment excitant et terrifiant et c’est une pure exaltation », a déclaré Lincoln.

J’entendrai toujours monter à cheval dans le centre-ville d’Atlanta, poursuivi par 500 zombies. Cela n’arrive pas très souvent dans une carrière.

L’atmosphère cinématographique de la série est en grande partie due aux contributions du réalisateur Frank Darabont, connu pour des films tels que « The Shawshank Redemption » et « The Green Mile », à l’écriture et à la réalisation de son épisode pilote. Darabont était une figure de proue importante. pour assurer l’arrivée de « The Walking Dead » à la télévision donc sans lui, peut-être ne serions-nous pas avant cette note.