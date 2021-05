Andrew Garfield révèle un compte Twitter secret qu’il utilise pour Eavesdrop sur les fans de Spider-Man

Bayrol Bordnet Bayrol - nettoyant ligne d’eau

Bordnet Bayrol Nettoyage de la ligne d’eau facilité Un nettoyant de parois et ligne d’eau est un produit très utile tout au long de l’année pour éviter les taches sur le revêtement de la piscine et les porosités. L’avantage principal du Bordnet de Bayrol c’est qu’il se présente sous la forme d’un spray pulvérisateur bien plus facile à manipuler et qui permet de maitriser l’application de produit sur la paroi de la piscine au dessus de la ligne d’eau. Un produit utile et bien pensé En plus d’être pratique parce qu’il fonctionne par pulvérisation, sa formulation est élaborée pour qu’il puisse se rincer directement avec l’eau du bassin ce qui le rend utilisable tout au long de la saison de baignade. Avec ce spray vous pourrez supprimer très facilement les traces de saleté et les dépôts gras sur les parois de la piscine et même dans le skimmer. Dosage et mode d’emploi Lieu d’application : parois du bassin et intérieur des skimmers Support d’application : éponge, brosse Utilisation : pur, avec rinçage Compatibilité : tous les revêtements résistants aux produits alcalins La qualité Bayrol L’entreprise Bayrol est née en Allemagne et s’est lancée dès 1927 dans la fabrication de produits chimiques de qualité. C’est aujourd’hui le leader européen des produits de traitement des piscines et des spas gràce à une expertise reconnue et une innovation constante. La qualité et la sécurité sont au coeur du travail de la société qui utilisent les technologies les plus avancées et un personnel européen qualifié pour proposer des produits haut de gamme et des innovations brevetés.