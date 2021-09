Andrew Garfield explique pourquoi Spider-Man est un rôle durable

Peut-être que « The Amazing Spider-Man » et sa suite n’ont pas connu le même succès critique et commercial que la trilogie réalisée par Sam Raimi, présentant pour la première fois le héros arachnide sur grand écran avec la performance de Toby Maguire. Mais il est intéressant de noter que la performance d’Andrew Garfield en tant que deuxième cinématique de Peter Parker est toujours dans les mémoires des fans du personnage.

Même après l’arrivée de Tom Holland et l’intégration du personnage dans le MCU, Garfield reste l’incarnation préférée de nombreux lecteurs de Marvel Comics, il est donc naturel qu’il conserve certaines impressions sur la raison pour laquelle Spider-Man s’avère être un tel personnage .attirant.

Lors d’une récente conversation avec SiriusXM, Garfield a été interrogé sur la possibilité de se sentir fatigué d’être constamment interrogé sur Spider-Man. Cependant, plus que de se sentir agacé, l’acteur a présenté une réponse dans laquelle il considérait que le personnage avait un attrait universel, qui ces dernières années n’a pas perdu son pouvoir de captiver le public.

C’est comme Hamlet. Vous ne pouvez pas avoir assez de Hamlet ou de Macbeth. Je me porte garant du personnage pendant une seconde dans le sens où il est le seul super-héros couvert de la tête aux pieds. Vous ne pouvez pas voir leur couleur de peau, ni leur orientation sexuelle. Vous ne voyez aucune de ces choses », a déclaré Garfield.

L’acteur souligne que n’importe qui peut se protéger avec le costume de Spider-man, c’est pourquoi il pense que c’est pourquoi il est le personnage le plus universellement aimé du monde des super-héros, indépendamment de la culture ou de la race. « Si je le crois. Je fais vraiment. Et il y a quelque chose d’ordinaire chez Peter Parker avec lequel tout le monde peut aussi se protéger.

Certes, parmi le large éventail de personnages du monde de Marvel Comics, Spider-Man a tendance à attirer le plus l’attention parmi les différentes générations de lecteurs. Même son incursion dans le cinéma d’animation avec « Into The Spider-Verse » a réussi à rassembler une légion fidèle de fans qui attendent avec impatience sa suite, qui est déjà en production.