Andor Set Photo a l’Empire faisant sortir les gros canons

En ces jours de streaming, il semble n’y avoir aucune fin aux nouvelles directions dans lesquelles les franchises peuvent bifurquer, et Guerres des étoiles ne fait pas exception à la nouvelle règle selon laquelle chaque histoire doit être racontée. Dans cet esprit, à la fin de 2016, Rogue One, on nous avait montré la longue question sans réponse de savoir comment l’Alliance rebelle avait réussi à mettre la main sur les plans de l’étoile de la mort, mais avait également découvert que l’histoire ne s’était pas bien terminée pour le protagonistes qui avaient tous été tués par la station spatiale destructrice de la planète au générique du film. Mais quatre ans plus tard, Disney a annoncé que Cassian Andor, l’un des personnages centraux de Voleur un, obtiendrait une série prequel spin-off.

Cela nous amène donc à Andor, la nouvelle série à venir sur Disney + l’année prochaine mettant en vedette Diego Luna reprenant son rôle de personnage principal, dans une histoire qui se déroule cinq ans avant les événements de Voleur un qui comble une autre petite lacune dans le Guerres des étoiles chronologie. Dans la série, Andor travaille comme espion pour la nouvelle alliance rebelle, et cela tracera son chemin vers la fin que nous avons déjà vue. La production de la série étant bien avancée, nous avons vu quelques images et vidéos émerger de l’ensemble, et maintenant une nouvelle image divulguée donne un premier aperçu des puissantes armes de l’Empire qui seront exposées dans la série.

« Guerres des étoiles revient avec toutes les armes à feu – alors qu’un blaster galactique est repéré sur le plateau en Écosse. Le sinistre tank a été sorti pour le tournage du spin-off télévisé Andor – selon la rumeur, Ewan McGregor, 50 ans, ci-dessous, dans son rôle du maître Jedi Obi-Wan Kenobi. Un énorme centre de production a été mis en place pour le tournage à Cruachan Dam sur le brumeux Loch Awe, Argyll, à 60 miles de la ville natale d’Ewan de Crieff, Perthshire », lit-on sur instagram, avec une image du journal The Scottish Sun.

En regardant les photos de tournage vues jusqu’à présent, il semblerait que l’arme impressionnante fera partie d’une base impériale que Cassian Andor tentera probablement de percer afin d’apprendre les secrets de l’Empire. On ne sait pas si ces chars utiliseront toute leur puissance dans la série ou seront plutôt un présage de ce qui va arriver plus tard, mais dans tous les cas, c’est un rappel solide de ce qui a fait de l’Empire un si formidable vigueur dans l’original Guerres des étoiles trilogie.

L’ensemble Guerres des étoiles série a en effet montré à maintes reprises que l’Empire dispose d’une vaste gamme de bases et de destroyers capables de dévaster des planètes entières, que ce soit la base Starkill de le réveil de la force, les destroyers stellaires de L’ascension de Skywalker ou l’emblématique et toute puissante étoile de la mort des films originaux. Avec ces nouvelles images, il semble que la nouvelle série dérivée poursuivra cette tradition et restera tout à fait conforme à la puissance de feu de l’Empire d’antan – ou de l’avenir dans le cas de Andor’ s place dans la chronologie globale.

Avec le premier épisode de Andor n’arrivant pas avant l’année prochaine sur Disney+, il reste encore beaucoup à apprendre sur le nouvel ajout à la Guerres des étoiles franchise, et sans aucun doute de nombreux autres aperçus à venir.

Sujets : Andor, Star Wars, Rogue One