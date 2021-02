Ancien: premier regard sur les nouveautés de M. Night Shyamalan

Après la grande anticipation engendrée par M Night Shyamalan via leurs réseaux sociaux, Images universelles a publié un premier aperçu de « Vieux», Le nouveau thriller du réalisateur. Bien qu’un synopsis officiel du film n’ait pas été publié, cette bande-annonce a présenté un premier aperçu de son casting exemplaire.

Alex Wolff, Eliza Scanlen, Thomasin McKenzie, Aaron Pierre Oui Vicky krieps Ils joueront avec l’acteur mexicain Gaël Garcia Bernal, qui s’est déjà démarqué aux États-Unis grâce à sa performance dans la série télévisée »Mozart dans la jungle».

Shyamalan écrit, produit et réalise le 14e film de sa filmographie. «Nous avons terminé la production. Ce fut une expérience incroyable. Je suis plus que reconnaissant aux gens de la République Dominicaine ils étaient si attentionnés et accueillants. Je pense à vous en rentrant à Philadelphie », écrivait le cinéaste.

Suite à son travail de producteur exécutif sur la série Apple TV + « Serviteur« , C’est son premier film depuis la première de »Verre« , Une bande qui relie les histoires de »Incassable« Y »Divisé», Fermant leurs arcs narratifs respectifs, de sorte que ce nouveau film présentera une histoire en dehors de ladite franchise.

En 2019, le cinéaste exprimerait Collisionneur être satisfait du style de gestion mis en œuvre dans des bandes telles que «La visite», Qui est centré sur un budget modeste qui minimise les effets spéciaux pour présenter des histoires avec une coupe de développement plus intime.

Depuis, Shyamalan Je dirais que ses futurs projets se concentreraient principalement sur le jeu d’acteur et le développement de ses personnages par le jeu d’acteur. « Vieux » il a actuellement une première prévue pour juillet prochain.

Ce film fait partie d’un accord entre le cinéaste et Images universelles pour l’élaboration de trois bandes. Le deuxième sortira en février 2022 et le troisième a une première prévue pour 2023.