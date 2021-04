Ancien attaché de presse de la reine: Philip était un «  prince charmant pour nous tous  »

L’ancien attaché de presse de la reine Elizabeth II s’est souvenu du prince Philip comme d’un «prince charmant pour nous tous» un jour avant que le mari de la reine ne repose au cours d’une cérémonie à Londres.

Ailsa Anderson a partagé aujourd’hui vendredi quelques souvenirs de l’époux le plus ancien de l’histoire britannique, décédé à 99 ans le 9 avril, avant ses funérailles à la chapelle Saint-George du château de Windsor.

« Si vous pouviez aller à une réception au palais de Buckingham, quand il y a toujours un coin où les gens rient, vous savez que ce serait le coin où se trouvait le prince Philip », a déclaré Anderson à Savannah Guthrie et Hoda Kotb. «Il était comme une balise de phare. S’il vous parlait, vous penseriez que vous êtes la seule personne dans la pièce, vous êtes la personne la plus spéciale.

« Il avait un charme extraordinaire, une gentillesse extraordinaire. Il était unique en son genre. Il était le prince charmant de la reine, mais je pense qu’il était le prince charmant pour nous tous. »

La cérémonie funéraire du duc d’Édimbourg sera une affaire beaucoup plus modérée que les funérailles royales habituelles en raison de ses souhaits et de la volonté de la famille royale d’éviter de grandes foules de se rassembler pendant la pandémie.

Plutôt que des milliers de personnes se réunissant pour dire au revoir, y compris une foule de dirigeants mondiaux, il n’y aura que 30 personnes à l’événement, qui comprendra une procession avec le prince Harry et son frère aîné, le prince William, marchant derrière son cercueil.

« Je pense qu’il se serait demandé de quoi il s’agissait », a déclaré Anderson à propos de Philip. «Au fond, c’était une personne extraordinairement modeste. Il ne voulait pas se mettre en premier. Tout était à propos de l’institution, tout était à propos de la reine.

« Donc je pense que ce qu’il ferait maintenant serait de regarder du haut du ciel et de penser: ‘En fait, plutôt les 800 personnes qui devraient être là, il n’y en a que 30, alors j’ai le dernier mot.' »

La modestie décrite par Anderson se serait également manifestée par le fait que Philip se faufilait parfois dans un pub local pour prendre un verre et un repas parmi le public au fil des ans.

« J’ai souvent entendu dire que sur le chemin du retour des engagements officiels, s’il en avait envie, lui et son agent de protection se faufileraient dans un pub », a déclaré Anderson. « Et le propriétaire regardait une fois, puis regardait deux fois, puis reprenait deux fois, et ne savait pas quoi faire. »

Philip était également un grand-père et un arrière-grand-père aimant dont Anderson se souvenait souvent avoir soulevé de jeunes enfants par-dessus la barrière lors d’événements publics pour les emmener à la rencontre de la reine.

«Il avait juste une affinité extraordinaire avec les jeunes, avec les enfants, avec tout le monde», a-t-elle déclaré. «C’était une chose tellement spéciale à voir. Le plus souvent, ces enfants ne rencontreraient pas la reine s’il n’avait pas été là pour faciliter les choses. Encore une fois, ce n’était jamais à propos de lui, c’était toujours à propos des autres.