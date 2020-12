Analysis of The Son: A Wild West Tale pour PC

On dit souvent que le temps passé était meilleur mais comme vous le verrez dans notre analyse de The Son: A Wild West Tale, ce n’est pas toujours comme ça.

En règle générale, je suis assez fan des titres furtifs. Même dans ceux où vous pouvez résoudre des situations de plusieurs manières différentes, je choisis généralement cette voie presque toujours. Alors quand je me suis porté volontaire pour faire le analyse de The Son: A Wild West Tale, Je voulais vraiment en profiter comme les jeux d’antan. Le problème est qu’il est peut-être devenu trop ancré à ce moment-là.

Un western spaghetti furtif, c’est la façon dont les gars de Honig Studios définissent leur nouveau travail et ils réussissent très bien à le faire, trop en fait. Et c’est que malheureusement la base jouable de ce projet est trop corsée, sans laisser beaucoup de marge de manœuvre à notre propre créativité. Mais bon, commençons par nos impressions et creusons un peu plus dedans.

Un western quelque peu atypique

Nous commençons comme toujours par l’intrigue, qui est la plus simple que j’ai vue ces derniers temps. Notre jeune protagoniste vit dans une ferme avec sa mère après la mort de son père. Un mauvais jour, plusieurs bandits attaquent les lieux, provoquant la fuite du garçon et de la femme. À la fin, elle laisse le garçon dans un monastère pour se protéger pendant qu’elle continue de s’échapper. Bien sûr, le garçon ne dure pas longtemps avec le clergé, alors il décide de s’échapper et de s’en prendre à sa mère.

Comme vous pouvez le voir, ce n’est pas une histoire particulièrement remarquable ou originale, même si au moins tout au long de l’aventure elle touchera légèrement d’autres points intéressants tels que l’esclavage, la cupidité ou l’innocence. Tout cela avec un récit qui s’appuie davantage sur ce que l’on voit à l’écran que sur des cinématiques ou des dialogues, qui en revanche n’existent guère.

Metal Gear Son

Avec cette prémisse, les premières mesures de tentative de fuite du monastère nous aident à nous mettre dans une situation et à vérifier le fonctionnement de la furtivité, mécanisme principal (et presque unique) d’El Hijo. Donc, nous commençons par ce que nous portons, devant nous cacher des moines comme s’il s’agissait d’un serpent solide. Au début, nous ne pouvons nous cacher ou nous accroupir que dans des endroits spécifiques, tandis qu’au fur et à mesure que nous terminons les niveaux, nous obtiendrons de nouveaux objets qui nous faciliteront la vie.

Des pierres, des jouets, des feux d’artifice ou des fleurs de cactus nous aideront à coincer nos ennemis de manière plus confortable. Jusqu’ici tout va bien. Le problème est que comme je l’ai déjà commenté quelques paragraphes ci-dessus, tout semble très guidé. Même avec tous les outils à notre disposition, nous avons le sentiment constant qu’un seul d’entre eux est le bon.

Ancré dans le passé

Et il semble que les situations sont conçues pour être résolues d’une seule manière, ce qui prend beaucoup de grâce au titre. En fin de compte, notre créativité est grandement restreinte pour cette raison, ce qui fait que tout est presque réduit à un essai et une erreur. À cela il faut ajouter l’IA des rivaux, ou plutôt son absence. Dès qu’ils nous trouvent à une distance considérable, nous les rejoignons et ils nous dépassent.

En fin de compte, tout semble très d’une autre époque. Des schémas très prédéfinis, des mécaniques simples et répétitives ou des cônes de vision pour les ennemis, sont des choses qui pourraient nous surprendre il y a des années mais pas aujourd’hui. Malgré son statut d’indépendant, le titre a manqué d’évoluer un peu plus.

D’un autre côté, et peut-être pour offrir plus de liberté, il y aura quelques fois où nous contrôlons la mère ou conduisons un wagon sur rails. Également dispersés sur les scènes, nous pouvons trouver d’autres enfants réduits en esclavage. Cela nous aide à offrir plus de variété aux niveaux, car nous devrons explorer plus en profondeur si nous voulons terminer le jeu à 100%.

Un jouet à l’Ouest

Sans aucun doute, la meilleure section du titre est celle artistique. Son design minimaliste, qui rappelle parfois l’apparence d’un diorama, entre par les yeux et s’accorde parfaitement avec ce que l’on veut qu’on lui raconte. La palette de couleurs est choisie avec toute l’intention du monde pour transmettre cette sensation de désert, et avec sa vue aérienne parfois, elle nous rappellera la saga Desperados.

Quant à sa section sonore, la vérité est qu’elle est assez concise. D’une part, nous avons le thème présent dans le menu principal, ce qui est génial et ne se heurterait à aucun film de Sergio Leone. En revanche, les mélodies pendant le jeu sont beaucoup plus ambiantes et on remarquera à peine leur présence. De la même manière, le reste des sons se conforme sans fanfare, notant que nous n’avons pas de voix à part quelques phrases que les ennemis libèrent à de très rares occasions.

Conclusions

En bref, nous sommes confrontés à une tentative de nous apporter les jeux furtifs classiques que de si bons moments nous ont laissés il y a longtemps. Le problème est qu’à bien des égards, il n’est pas connu d’en profiter pour ajouter de nouveaux éléments qui donnent de la variété au titre. Oui, dans certains scénarios, nous avons plus d’un moyen d’atteindre notre destination, ou nous pouvons essayer de retrouver les autres enfants en captivité. Pourtant, le sentiment de peu de liberté est constant la plupart du temps.

Ce qui est remarquable, c’est le message qu’il cache et qu’il n’a pas besoin de cinématique pour être découvert. Nous le révélerons nous-mêmes grâce à ce qui nous est montré à l’écran, comme des enfants enchaînés ou en cage, des moines profanant des tombes ou des bandits se tirant dessus. Bien qu’à aucun moment il ne le fasse explicitement ou sanglant. Il garde toujours un ton enfantin, comme si on le voyait derrière les yeux du jeune protagoniste.

