Analyse Necrobarista pour Nintendo Switch, café de la mort

On se sert un bon café avant de vous servir l’analyse de Necrobarista, l’aventure visuelle qui réfléchit sur la mort et ses dettes.

Souvenez-vous que nous avons vécu autrefois. C’est ce que veulent tous les défunts en fin de compte : leur existence restera tant qu’on se souviendra d’eux. Vos actions dans la vie peuvent faire une énorme différence dans le monde que nous pouvons continuer à apprécier des années après la perte. Un rêve idiot pour beaucoup, mais une consolation pour rester avec. C’est quelque chose que nous voyons dans notre Analyse Necrobarista.

Le roman visuel qui a pris d’assaut le PC l’année dernière commence enfin à faire son chemin sur d’autres plateformes. Nintendo Switch a été le premier chanceux avec une coupe de réalisateur qui change certains points critiqués de l’original, offre toute l’histoire DLC, et plus encore. C’est un plaisir de savourer à nouveau le goût amer de l’original avec ces ajustements.

Mais à la fin, ce poids reste toujours sur votre cœur lorsque vous partez. Se souvenir c’est vivre, mais c’est aussi souffrir.

Une Pilsner en Australie

Maddy est propriétaire d’une cafétéria un peu particulière. Ce n’est pas un site particulièrement populaire, bien au contraire. Les personnes peu informées savent que le service client est très médiocre, et envahit également un environnement étrange. Il y a des rumeurs selon lesquelles des substances illégales font l’objet d’un trafic à l’arrière. C’est plus ou moins correct, étant juste.

Si vous n’aimez pas ce que vous voyez, il y a une raison à cela. Cet établissement est un lieu de rencontre entre les vivants et les morts, une dernière étape pour ces derniers avant de marcher vers l’au-delà. Après leur décès, les âmes de certains Australiens voisins sont attirés vers ce site, où ils ont vingt-quatre heures avant d’assumer leur statut et de partir.

Il ne suffit pas de changer les décisions que vous avez prises tout au long de votre vie ou de résoudre votre propre meurtre. Non sans pouvoir sortir de la cafétéria. Et en plus de cela, vous n’avez même pas d’argent pour payer les éléments les plus basiques du menu. Heureusement, ses propriétaires sont assez compréhensifs : peu importe à quel point la barista est coriace, elle est un morceau de pain.

Cela n’enlève pas la dette gigantesque qu’ils ont accumulée au fil des ans et qui menace la cafétéria. Celui qui pourrait mettre fin à tout ce pour quoi ils se sont battus. C’est le vrai conflit auquel sont confrontés les protagonistes dans cette analyse de Necrobarista.

Le bon martini expresso en compagnie

Le pouvoir de Necrobarista est dans son histoire et ses personnages, il n’y en a pas d’autre. Comme il s’agit d’un roman visuel, vous ne pouvez pas vous attendre à beaucoup plus dans la section jouable. Mais cela ne signifie pas que vous voulez vous limiter à simplement mettre du texte à l’écran et passer à autre chose.

Cette œuvre raconte son intrigue à travers les dialogues des personnages et chacun des mouvements qu’ils effectuent, que ce soit dans de petites ou de grandes actions. Si l’on veut souligner quelque chose dans cette analyse de Necrobarista, c’est qu’elle n’entend pas imposer de rythme ou de manière de jouer ou de lire. Il existe des centaines de cafés, et ils sont tous consommés de différentes manières.

Détends-toi. Prends ton temps. Quelques jours après avoir avancé dans ce récit, vous vous rendez compte que le rythme qu’il met est celui que vous souhaitez suivre pour tirer le meilleur parti de son intrigue. Vous pouvez courir et le manger rapidement, passer à la prochaine chose sur votre menu, l’oublier en un rien de temps. Vous pouvez vous arrêter pour une dernière vue en sachant que votre temps ici est limité.

Tout jeu auquel vous consacrez votre temps sera temporaire. C’est la façon dont vous voulez passer ce temps qui vous démarque du travail. À cet égard, la musique composée par Kevin Penkin, un maître absolu dans son domaine, se démarque. C’est l’une de ses meilleures œuvres dans sa carrière musicale pas très longue. Les rythmes qu’il introduit sont parfaits pour se déconnecter et passer son temps à lire.

Ils fonctionnent aussi hors contexte du travail qu’est le jeu. C’est une bande son qui mérite d’être traitée à part pour notre temps libre et pour nous plonger dans un environnement spécifique.

Terminons avec un russe blanc

Cette édition du jeu ne se limite pas à nous apporter une fois de plus des personnages phénoménaux et une histoire mémorable. Les développeurs ont fait un effort supplémentaire pour améliorer la présentation du titre sur Nintendo Switch. Non seulement il y a plusieurs heures de contenu supplémentaire, mais des changements dans certaines scènes, des améliorations dans la section graphique et des ajustements de la carte que nous parcourons entre chapitre et chapitre.

L’un des changements les plus importants concerne ce hub que nous visitons de temps en temps. Dans la version originale, nous avons collecté des points tout au long de l’histoire et avons dû les échanger contre de petites histoires à collecter au bar. En fonction de nos intérêts, en fonction des décisions que nous avons prises, nous pourrions débloquer certaines histoires avant d’autres.

À la fin du jeu, nous les aurions tous à notre disposition, bien sûr. Cela ne veut pas dire qu’une décision un peu étrange a été prise en direction de cette nouvelle édition : l’élimination de ces points. Désormais, tous les textes narratifs avec des histoires supplémentaires sont disponibles dès la première minute. Nous en débloquons quelques-uns de chapitre en chapitre.

Cette illusion de construire notre intrigue et d’avancer à un rythme marqué par nos choix disparaît. C’est un changement que la plupart des joueurs ne remarqueront pas, mais qui a donné une saveur particulière au travail à la fin de chaque partie. C’est ce que je regrette le plus dans cette analyse de Necrobarista.

Conclusion

Les meilleures sections de Necrobarista sont toujours présentes dans cette nouvelle version pour consoles. Ses personnages sont fantastiques, son histoire calme mais surprenante et sa musique une pure merveille. L’un de ses meilleurs points est cet esprit de faire profiter le récit du rythme dont nous avons besoin.

En plus de cela, ses animations aident ce roman visuel à servir également de point d’introduction parfait au genre. C’est à mi-chemin entre des jeux plus interactifs comme Ace Attorney et des romans purs à longue lecture. Cela aide aussi que ce soit un jeu très court, environ dix heures pour terminer votre base. Ajoutez ensuite tous les textes et chapitres supplémentaires qui ont été ajoutés via les mises à jour.

Au total, nous avons un ensemble complet qui vaut la peine d’être découvert. C’est un café qui ne prend pas longtemps à servir et qui fonctionne comme un point de transition parfait avant de commencer un gros repas ou d’alléger la digestion après l’autre. Pas le meilleur du genre, mais une recommandation très intime.