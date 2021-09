Analyse Glitchpunk pour PC

Comment serait-ce de fusionner l’expérience du premier GTA avec le genre cyberpunk ? Eh bien, avec cette analyse Glitchpunk, vous allez le découvrir.

Oui, je l’avoue, je suis passionné par le monde cyberpunk. Vous pouvez me donner n’importe quel film, jeu vidéo, roman ou même musique en rapport avec ce genre que je vais apprécier… Ou presque toujours. La mauvaise chose est qu’il doit toujours y avoir une exception qui confirme la règle et j’ai bien peur qu’avec ça analyse glitchpunk nous l’avons trouvé.

Isométrique et cyberpunk vont rarement de pair

Le cyberpunk est un genre fortement soutenu par l’attraction visuelle. Des néons, des contrastes de sombres et de brillants, des formes collantes, des couleurs stridentes, la montée en puissance du métal… Et c’est pourquoi les studios lorsqu’ils en ont conscience sont capables d’obtenir de bons retours.

Glitchpunk démarre mal car il n’a pas su faire ses devoirs avec ce qui est décrit. Fonder votre expérience d’un point de vue purement isométrique rend très difficile l’appréciation des détails visuels qui façonnent le genre cyberpunk. Si vous choisissez d’être sous forme de caméra, vous devez essayer deux fois plus fort pour que l’identité ne se perde pas.

J’ai très peur que dans Dark Lord ils n’en aient pas tenu compte et la vérité, vous pouvez me dire que nous sommes face à une ville futuriste sans plus que cyberpunk nous ne remarquons rien. C’est un mal qui éclabousse aussi ce qui est supporté par le son. Les bruits de la rue, des véhicules, des armes… Ils ne rappellent pas du tout le fantasme cyberpunk qui devrait être la norme.

GTA à l’ancienne dans tous les sens

Les plus nostalgiques trouveront peut-être dans Glitchpunk un pont où raviver d’anciennes sensations avec les jeux Rockstar. Et je ne le dis pas comme quelque chose de positif, mais parce que les aspérités, les limitations et les erreurs de conception typiques de l’époque sont transférées sans mélange à cette expérience née en 2021.

Il n’y a aucun moyen d’attraper les véhicules avec son contrôle infâme. Ils ressemblent à une balle en caoutchouc lorsqu’ils entrent en collision, rebondissant avec un jeu de physique absurde. Même la prise de vue est une épreuve, donc les commandes mettent du temps à réagir.

C’est-à-dire si nous ne parlons pas de la philosophie des missions, ce qui nous fera commencer à chercher des cabines téléphoniques pour les trouver et ensuite faire le tour de la ville en remplissant peu ou pas d’objectifs inspirés.

Ensuite, il y a son horrible adaptation des commandes à la barre. Il est recommandé de jouer avec un clavier et une souris, car avec le contrôleur vous devrez remapper presque tous les boutons si vous voulez jouer décemment.

Une société qui nous répudie avec zèle et dévouement

L’une des choses que j’ai trouvées intéressantes à propos de Glitchpunk est la façon dont l’IA de la ville a été développée. Les passants ne sont pas de simples têtes qui vont d’un endroit à un autre, mais plutôt ils réagissent à ce qui se passe dans leur environnement. Par exemple, si nous tuons quelqu’un et laissons le corps sur place, les personnes témoins réagiront de différentes manières.

C’est agréable de voir comment les gens se déplacent dans la ville alors que vous n’en êtes pas l’épicentre. C’est un luxe que de se promener et de contempler des criminels l’entreprendre contre un citoyen au hasard pour le voler, voir comment les forces de sécurité se réorganisent pour déjouer un braquage de banque ou comment un accident de la circulation peut conduire à de nombreuses situations plausibles.

De plus, si nous gâchons, s’en tirer est très difficile grâce à cette IA. Un compteur qui descend lentement nous dira s’ils nous voient et combien de temps jusqu’à ce que l’état d’alarme se termine, le mal est que dans rien qu’ils nous voient à nouveau, ils vont tout bouleverser jusqu’à ce qu’ils nous traquent. D’une certaine manière, c’est réconfortant à cause du défi qu’il met sur la table.

On peut dire que oui, Dark Lord a enlevé son chapeau laissant la pauvre IA de Cyberpunk 2077 en couches (même si ce n’était pas très difficile).

L’histoire, qu’est-ce que c’est ? Ça se mange?

L’une des attractions les plus intéressantes d’un Grand Theft Auto est son récit basé sur le film noir hollywoodien. En voyant tout ce qu’il tire de ces jeux, il pourrait être logique de penser que la manière narrative de Rockstar serait également quelque chose sur lequel Dark Lord se concentrerait pour donner vie à Glitchpunk.

La vérité est que nous ne sommes pas confrontés à un jeu dont le récit suit les directives classiques pour raconter une histoire. Au contraire, je comprends que l’histoire ici est la moindre des choses et ce qui compte, c’est d’augmenter le% de la progression à travers les missions / courses que nous obtenons avec nos promenades dans la ville. Lors de l’exécution de certaines missions, nous pouvons aller dans d’autres villes, bien que dans l’ensemble, nous ferons le même mode opératoire pour progresser dans le jeu vidéo.

On pourrait dire que le récit est ce qui se forme dans nos promenades à travers la ville, nous donnant l’excuse qu’il s’agit de « notre histoire » et non de quelque chose qui est soumis à des fils -ou des scripts- qui nous mènent par la main.

Ce n’est pas que ce soit mal que ce soit fait comme ça, mais je pense qu’une histoire scénarisée et écrite pour le protagoniste que nous incarnons serait mieux.

Le glitchpunk n’est pas pour tous les palais, bien sûr

Je ne vais pas nier que Glitchpunk m’a laissé un goût amer en général. Il a quelques bonnes choses qui, étant un peu permissives, pourraient faire de l’expérience un succès selon le type de public que vous êtes.

Ils ont réussi quand il s’agissait d’apporter l’ancienne philosophie du monde ouvert de Rockstar. Malheureusement, ce n’est pas celui qui, je pense, fonctionnera aujourd’hui. Au moins, cela ne fonctionne pas sans un traitement de polissage très profond.

Dans mon cas, sa maltraitance de l’essence cyberpunk et l’anachronisme que fonctionnent ses systèmes m’ont laissé un souvenir auquel il valait mieux passer un voile épais. Je suis désolé qu’ils ne se soient pas davantage concentrés sur le cadre, la musique ou le polissage de leurs mécaniques de base, car sur le papier, l’idée de Glitchpunk était assez séduisante.

Espérons qu’avec les prochaines mises à jour, ils laisseront leur merveilleuse IA telle quelle et décideront de devenir sérieux avec d’autres sections. Ils ont une bonne matière première pour travailler, c’est indiscutable.