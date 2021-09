Analyse Final Fantasy IV Pixel Remaster pour PC

Cecil et sa dualité sont de retour en 2021 pour passer notre revue Final Fantasy IV Pixel Remaster pour PC.

Après une riche revue de Final Fantasy III Pixel Remaster que nous vous proposions l’autre jour, nous revenons aujourd’hui à la charge de vous nourrir avec les Critique de Final Fantasy IV Pixel Remaster. Nous sommes face à une aventure gardée dans le cœur de nombreux fans qui reviennent vêtus d’une tenue « vintage ».

L’épopée tragique du chevalier noir Cecil

Dans Final Fantasy IV, nous prenons les rênes de Cecil, un chevalier noir au service de Baronia et commandant des Red Wings. C’est la flotte armée de navires volants la plus puissante au monde. Avec elle, il devra récupérer les cristaux pour son roi, bien que cela le conduira sur un chemin d’amertume et de ténèbres qui le fera remettre en question même sa loyauté. L’histoire de Cecil en est une qui nous parle de rédemption, d’amitié, pourquoi les valeurs du héros et comment de mauvaises décisions peuvent non seulement condamner des pays entiers, mais même des mondes.

Hironobu Sakaguchi a profité du fait que Final Fantasy IV allait être un jeu d’une nouvelle génération (ils provenaient de la création de 3 jus pour la NES et le quatrième opus allait être diffusé sur Super Nintendo) pour évoluer en tant qu’écrivain. Maintenant, la technologie nous a permis d’esquisser des histoires et des personnages qui étaient auparavant impensables. La mémoire des machines a permis d’insérer plus de texte et c’est quelque chose dont Sakaguchi a profité pour nous apporter le premier Final Fantasy de qualité narrative.

Bien que Final Fantasy III ait commencé à expérimenter des dialogues et des intrigues secondaires élaborés, c’est ici, dans Final Fantasy IV, que le cours est vraiment purement littéraire. Des personnages polyédriques pleins de nuances peuplent une grille d’alliés très intéressante qui permet un développement fluide pour une histoire classique et l’une de celles qui ont assis une chaise dans le genre.

Ce qui ne veut pas dire qu’aujourd’hui, cela ressemble à une histoire sans inspiration et largement dépassée par les autres RPG. Mais le mérite d’être arrivé le premier est quelque chose que personne ne peut lui enlever.

Décomposer les tâches et les rôles personnalisés

Après que deux jeux nous ont fait croire que les jobs étaient une mécanique indissociable de Final Fantasy (et s’ils n’étaient pas comme ça dans FFII au moins ils nous laissaient construire les personnages à notre goût) Final Fantasy IV arrive pour nous dire que chaque personnage est le leur père et mère, avec un rôle prédéfini et qui lui sera lié narrativement et mécaniquement.

Par conséquent, les sorts sont désormais appris en montant de niveau et ne sont pas des objets apprenables. Les invocations prennent un poids important et seront désormais des boss cachés qui doivent être vaincus pour gagner leur pouvoir. Et donc avec tout, étant, comme je l’ai dit dans le premier point de cette analyse, un jeu lié à sa force narrative et le reste des éléments qui le composent existent pour le soutenir.

Cela s’est traduit par une augmentation du nombre de protagonistes. On passe du classique 4 choisi de la lumière pour avoir toute une équipe de personnages qui vont nous aider en fonction de la partie de l’histoire dans laquelle nous nous trouvons. Avec un maximum de 5 personnages en combat, Cecil rencontrera jusqu’à 11 alliés pour le soutenir dans son épopée.

Bien sûr, nous avons une gamme équilibrée où aucun personnage n’est superflu ou n’est laissé à moitié devant les autres. Des chevaliers dragons, des moines habiles dans les arts martiaux, des magiciens et des sages de toutes sortes ; même un ninja capable de conjurer de puissants ninjutsus. La différence est que maintenant le rôle et ses capacités sont liés au passé, à la personnalité et au design des protagonistes. Cela leur donne plus de présence et d’impact pour le joueur.

Une avancée technique pour la saga

Le passage à Super Nintendo était un défi pour l’ancien Square. Ils ont quitté la gamme minable de NES à jouer avec une immense palette de couleurs, des scènes pleines de détails et des personnages avec des animations petites mais bien appréciées. Côté son, les choses se sont aussi beaucoup améliorées, avec une OST de Nobuo Uematsu plus complexe et mélodramatique, boostée par des bruitages inédits pour la saga à l’époque, comme les explosions de magie, le crépitement d’éléments comme le feu ou encore le cliquetis métalliques du rotor des navires volants.

Pour cette raison, ce Pixel Remaster ne se démarque pas autant que les précédents. Tout comme les 3 premiers FF ont été reconvertis pour ressembler à des titres de l’ère Super Nintendo, des jeux comme Final Fantasy IV, et plus tard, auront pratiquement le même aspect qu’alors. Y a-t-il des changements visuels ? Bien sûr, mais rien qui attire notre attention un outrage cette première.

Par exemple, comme avec les précédents Pixel Remasters, les voyages en bateau volant et en chocobo changent la perspective visuelle aérienne en une troisième personne 2.5D, similaire au style des JRPG de l’ère Final Fantasy VI. Évidemment, le travail de remasterisation se fait par d’autres moyens, comme l’adaptation aux moniteurs. large, l’augmentation des images par seconde auxquelles le jeu vidéo se déplace ou l’inclusion de petites aides visuelles, telles que des mini-cartes qui nous indiquent la position des coffres dans chaque zone.

Cependant, comme les autres versements de Pixel Remaster, il souffre de problèmes de déchirure en n’ayant pas d’options Vsync. Au contraire, il n’apporte pratiquement aucune option de configuration graphique, à l’exception du mode fenêtre ou de la résolution.

Final Fantasy IV et son impact sur le fandom

Peut-être sommes-nous confrontés à la livraison classique qui a préservé le plus d’acceptation et d’affection de tous. À tel point qu’au fil du temps Square Enix a décidé de lui donner un coup de pouce avec un remake 3D (similaire à Final Fantasy III) pour Nintendo DS et une suite pour PSP et Wii.

La suite, intitulée The After Years, nous met dans la peau des enfants des protagonistes précédents. Il utilisait le même moteur graphique et était fondamentalement une suite identique à son prédécesseur. La vérité est qu’il n’a pas été très bien reçu par les fans. Son histoire prise avec des pincettes, et le fait qu’il n’innove pratiquement pas du tout, a donné le sentiment qu’ils essayaient de nous forcer un substitut qui aurait bien pu être distribué gratuitement comme une extension de l’original.

Cela a sûrement précipité le fait qu’il n’a pas été inclus dans le remake, dans les critiques précédentes ou dans le Pixel Remaster actuel. Cependant, il est sorti sur PC sous la forme d’un remake très réussi. De plus, on pouvait voir des téléphones portables avec une version qui, même au-dessus, coupait le contenu…

Si au final vous décidez de jouer à Pixel Remaster sur Steam, et que vous êtes curieux de sa suite The After Years, je vous recommande de lancer sa version remake pour PC. Les autres feraient mieux d’être oubliés.

Personnellement, je considère que le remake 3D est le meilleur moyen de profiter de Final Fantasy IV. Pas seulement à cause des graphismes plus, sinon à cause du fait que les personnages ont maintenant des voix, sans oublier qu’ils sont mieux animés, ce qui nous aide à sympathiser encore plus avec eux.

L’armure du chevalier noir vaut-elle la peine d’être remise en place ?

Eh bien, la vérité est que le remake pullulant sur PC, ma réponse est non. Avec cette analyse de Final Fantasy IV Pixel Remaster j’ai ouvert les yeux sur une révision plus agréable pour les manettes et les rétines que, par exemple, les remasters de PlayStation ou Game Boy Advance. Cependant, Square Enix entraîne ici les mêmes problèmes techniques que nous avons déjà rencontrés dans toutes les critiques de Pixel Remaster.

Celui de Final Fantasy IV n’est pas épargné par les déchirures gênantes de l’écran, l’impossibilité de cacher le curseur de la souris ou l’absence totale d’aides typiques telles que doubler la vitesse ou éviter les rencontres aléatoires pour accélérer les parties les moins compromettantes du jeu.

Comment voulez-vous profiter de Final Fantasy IV comme autrefois et que les graphismes 3D ne vous intéressent pas ? Eh bien oui, coupable, Final Fantasy IV Pixel Remaster serait la meilleure option pour vous.